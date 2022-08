खडसेंना सरकारकडून पुन्हा धक्का

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जिल्हा दूध संघात(District Milk Union) विविध दुग्धजन्य पदार्थ प्लांटच्या विस्तारीकरण (Dairy products Expansion of the plant) आणि आधुनिकीकरण प्रकल्पांमध्ये (modernization projects) मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता (Financial irregularities) आढळून आढळून आल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमध्ये तब्बल 10 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी (Rs 10 crore additional fund of) शासनाची कुठलीही परवानगी न घेता संचालक मंडळाने (Board of Directors) परस्पर खर्च केला आहे. त्यामुळे संचालक मंडळाविरुद्ध कारवाई (action) करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उपसचिव नि.भा. मराळे यांनी विभागीय सहनिबंधकांना दिले आहेत. या आदेशामुळे तत्कालीन संचालक मंडळावर काय कारवाई होते याकडे आता लक्ष लागून आहे. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे नेते आमदार एकनाथराव खडसे (NCP leader MLA Eknathrao Khadse) यांना हा मोठा धक्का मानला जात आहे.