द दारूचा नव्हे तर द दुधाचा!

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

सरत्या वर्षांला निरोप देतांना व नववर्षाचे स्वागत ( Welcome to New Year )करतांना मद्याच्या (liquor )आहारी जाऊ नये,असे आवाहन महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीच्या नाशिक जिल्हा शाखेच्या(Maharashtra Superstition Eradication Committee Nashik District ) वतीने करण्यात आले.