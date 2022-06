अंजनेरी हेच हनुमान जन्मस्थान; शास्त्रसंमत निर्णय

त्र्यंबकेश्वर । प्रतिनिधी Trimbakeshwar

अंजनेरी हेच हनुमानाचे जन्मस्थान आहे (Anjaneri is the birthplace of Hanuman) यात शंका नाही.वेद पुराणे हेच सांगतात. हाच शास्त्रसंमत निर्णय झाला आहे,असे महंत अनिकेत शास्त्री देशपांडे महाराज यांनी बुधवारी सांगितले.