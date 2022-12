अन्... आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड आल्या पावली परत गेल्या

जळगाव jalgaon। प्रतिनिधी

चार दिवसांपूर्वी मनपा आयुक्त डॉ. विद्या गायकवाड (Municipal Commissioner Dr. Vidya Gaikwad) यांची शासनाने उचलबांगडी (government took over) केली होती. त्यांच्या रिक्त जागेवर परभणीचे माजी आयुक्त देविदास पवार (Commissioner Devidas Pawar) यांची नियुक्ती (appointment) झाली होती. नूतन आयुक्त पवार यांनी बुधवारी पदभारही देखील स्वीकारला आणि सोमवारी पुन्हा घडामोडी घडून नूतन आयुक्त पवार (New Commissioner Pawar) यांच्या नियुक्तीस मॅटने (Postponement by Mat) स्थगिती दिली. आयुक्त विद्या गायकवाड (Commissioner Vidya Gaikwad) परत जळगाव मनपाचा पदभार घेण्यासाठी (take charge of Jalgaon Municipality ) आज मनपात येणार अशी चर्चा सुरु होती. दुपारी आयुक्त गायकवाड या आल्या आणि नूतन आयुक्त पवार (New Commissioner Pawar)यांच्या दालनात जावून त्यांची सुमारे 40 मिनिट बंदद्वार (closed door discussion) चर्चा झाली.