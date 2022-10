‘आनंदाचा शिधा’ योजना फसली, ग्राहकांची ‘दिवाळी’ कडूच

धुळे Dhule । प्रतिनिधी

आनंदाचा शिधा (Anandacha Shidha) योजना फसली (plan failed) असून कुठे दाळ तर कुठे साखर (Dal did not get sugar) मिळाली नाही. तरीही शंभर रूपयांची वसुली (recovery of one hundred rupees) करण्यात आली. तरी ही वसूली थांबवत जास्तीचे घेतलेले पैसे ग्राहकांना परत (Money back to customers) करावे, अशी मागणी काँग्रेसतर्फे (Congress) पालकमंत्री गिरीश महाजन (Guardian Minister Girish Mahajan) यांच्याकडे निवेदनाव्दारे करण्यात आली.