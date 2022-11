अरेच्च्या... पैसे घेतल्या शिवाय नगरचना विभागाचे अधिकारी कामच करत नाहीत

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

महानगर पालिकेच्या (Municipal Corporation) नगरचना विभागातील (Department of Urban Planning) अधिकारी (Official construction) बांधकाम संबधीत परवानग्या (grant permissions )देण्यासाठी पैसे घेतल्या शिवाय (Without taking money) नागरिकांचे काम (Citizens do not work) करत नाही. त्यामुळे नागरिकांची मोठी आर्थिक लुट होत (Big financial loot)असून लाखो रुपयांचे आर्थिक देवाण-घेवाण (Financial transactions) होत आहे. याबाबात वरिष्ठ अधिकार्‍यांना (senior officials)सांगून या चाललेल्या प्रकाराबाबत आवाज उठवणार असल्याची माहिती शिवसेना नगरसेवक अनंत जोशी (Shiv Sena corporator Anant Joshi) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.