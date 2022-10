ऐन दिवाळीत रेल्वे वाहतुक विस्कळीत : गाड्या रद्द : अनेकांच्या मार्गात बदल : काही शॉर्ट टर्मिनेट

भुसावळ Bhusaval । प्रतिनिधी

मध्य रेल्वेच्या (Central Railway) नागपूर विभागातील (Nagpur Division) वर्धा- बडनेरा सेक्शनमधील (Wardha- Badnera section) मालखेड आणि टिमटाळा स्थानकांदरम्यान (Malkhed and Timtala stations) 23 रोजी रात्री 11.15 वाजेच्या सुमारास कोळसा भरुन येत असलेल्या मालगाडीच्या (Freight wagons) 20 वॅगन्स रुळावरून घसरल्या (Derailed.). या अपघातामुळे (accident) या विभागातील डाऊन आणि अप मार्गांवरील (Down and up routes) रेल्वे वाहतुकीवर परिणाम (Impact on rail traffic) झाला असल्याने काही गाड्या रद्द (trains are cancelled) तर काहींच्या मार्गात बदल (change in the ways of some) करण्यात आला आहे. अनेक गाड्या शॉर्ट टर्मिनेट (Many trains short terminate) करण्यात आल्या आहेत. प्रवाशांच्या मदतीसाठी भुसावळ विभागातील स्थानकांवर बुथ सुरु करण्यात आले आहे.