महागाईविरोधात एल्गार

पेट्रोल, डिझेलवरील मूल्यवर्धित करामध्ये (value added tax on petrol and diesel) अनुक्रमे 2.08 रुपये व 1.44 रुपये कपातीचा गाजावाजा करून ठाकरे सरकारने जनतेच्या डोळ्यात धुळ फेकली आहे. महागाईने त्रासलेल्या जनतेस दिलासा देण्यासाठी ठाकरे सरकारने दारूप्रमाणे पेट्रोल - डिझेल वरील करातही तातडीने 50 टक्के कपात करून जनतेला दिलासा द्यावा या मागणीसाठी भारतीय जनता युवा मोर्चातर्फे( BJP Yuva Morcha ) बुधवारी (दि.25) दुपारी बाराला रविवार कारंजा येथे एल्गार आंदोलन केले जाणार आहे.

पेट्रोल, डिझेल वरील मूल्यवर्धित करात (व्हॅट) कपात करण्याची केवळ घोषणा न करता त्याबाबतचा शासन आदेश (जीआर) काढावा, केंद्र सरकारने गेल्या सहा महिन्यांत दुसर्‍यांदा पेट्रोल-डिझेलवरील अबकारी करात कपात करून जनतेला मोठा दिलासा दिल्यावर ठाकरे सरकारने दीड ते दोन रुपये कपात करून राज्यातील जनतेची क्रूर चेष्टा केली.

महाराष्ट्रात पेट्रोलवर लिटरमागे 32.55 रुपये तर डिझेलवर लिटरमागे 22.37 रुपये एवढा कर राज्य सरकार आकारते. केंद्र सरकारने कर कपात करून राज्याचा कर कमी करण्याचे आवाहन केल्यानंतरही ठाकरे सरकारने कर कमी केले नाहीत, म्हणुन हे आंदोलन होणार आहे.