मुक्ताईनगरात खडसेंविरुध्द आ. मंगेश चव्हाणांचा अर्ज

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जळगाव जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघाच्या (Jalgaon District Cooperative Milk Producers Association) निवडणुकीसाठी (election) शेवटच्या दिवशी उमेदवारी अर्ज दाखल (Filing of candidature application) करण्यासाठी अक्षरश: झुंबड उडाली होती. शेवटच्या दिवशी (last day) 179 उमेदवारी अर्ज दाखल (Filing of candidature application) झाल्याची माहिती निवडणूक निर्णयाधिकारी संतोष बिडवई (Election Referee Santosh Bidwai)यांनी दिली. उद्या दि. 11 रोजी सकाळी 11 वाजेपासून प्राप्त झालेल्या उमेदवारी अर्जांची छाननी (Scrutiny of candidature applications) होणार आहे. आता या छाननीच्या प्रक्रियेकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून आहे.