नाशिक मनपावर प्रशासकराज?

नाशिक । फारूक पठाण Nashik

नाशिक महापालिकेची पंचवार्षिक निवडणूक NMC Upcoming Elections तसे पाहिले तर चालू महिन्यात व्हायला हवी होती, मात्र प्रशासन पातळीवर सुरू असलेल्या संथ गतीच्या कामामुळे, त्याचप्रमाणे ओबीसी आरक्षणावर सुरु असलेली न्यायालयीन लढाई यामुळे निवडणूक लांबण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे NMC Elections likely to be postponed . चालू महिनाअखेर स्थायी समिती तसेच मार्च महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यात महापौरांची मुदत संपणार असल्यामुळे महापालिकेवर प्रशासकराज Administrator येण्याची चिन्हे निर्माण झाली आहेत. हा कायदेशीर पेच सोडवण्यासाठी नाशिक महापालिका राज्य शासनाकडे मार्गदर्शन मागवणार आहे.