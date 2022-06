प्रतिबंधित प्लास्टिक वापरल्यास होणार कारवाई

नाशिक । प्रतिनिधी ( Nashik )

महापालिका हद्दीत प्लास्टिकचा वापर ( Uses of Plastic )पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून त्याबाबत संबंधित प्राधिकरण व अधिकार्‍यांनी सर्वंकश कार्यवाही करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. महापालिका हद्दीत असे प्रतिबंधित प्लास्टिक कोणत्याही जाडीचे अथवा लांबीचे,त्याचा वापर, विक्री साठवणूक इत्यादी पूर्णपणे प्रतिबंधित करण्यात आले आहे.याचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कारवाई करण्याबाबतचे आदेश महापालिका आयुक्त तथा प्रशासन रमेश पवार (Municipal Commissioner and Administration Ramesh Pawar)यांनी विशेष बैठकीत दिले.