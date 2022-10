दिवाळीच्या दिवशी झालेल्या वादातुन तांबापुरात तरुणाचा खून

जळगाव jalgaon

दिवाळीच्या दिवशी (day of Diwali) फटाके फोडण्याच्या (Bursting of firecrackers) कारणामुळे झालेल्या वादातून (through argument) मंगळवारी रात्री साडेनऊ वाजेच्या सुमारास तरुणाचा (youth) चॉपर भोसकून (Chopper stabbing) खून (murder) झाल्याची घटना शहरातील तांबापुरा (Tambapura area) परिसरात घडली. संजय सिंग प्रदीप सिंग टाक (वय-१९ रा.शिकलकर वाडा) असे मयत तरुणाचे नाव असून यात चार जण गंभीर जखमी आहे.