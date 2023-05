लोण येथील सैनिकाचा अपघातात मृत्यू

अमळनेर Amalner

बदलीच्या ठिकाणी जाणाऱ्या (Going to the place of transfer) आर्मी च्या गाडीचे (Army car) मागचे फाटक तुटल्याने (back gate broken) खाली पडून(lying down) तालुक्यातील लोण येथील सैनिकाचा (soldier) मृत्यू (death)झाल्याची घटना १६ रोजी सकाळी साडे अकरा वाजेच्या सुमारास घडली.