जळगावातील रस्ते कामांच्या टेंडरमध्ये कोट्यावधीचा घोटाळा!

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

जळगाव शहरातील (Jalgaon city) सर्व रस्ते खड्डेमय (All roads are potholed)झाले असून ज्या रस्त्यांचे काम सुरू आहे (Roads which are under construction)ते निकृष्ट दर्जाचे (Inferior quality) आहे. रस्त्यांचे कामे महापालिकेकडे (Municipal Corporation) न देता ते सार्वजनिक बांधकाम (Public Works Department)विभागाकडे दिले असून ती कामे ठराविक एकाच मक्तेदाराला(single monopoly) कसे काय या रस्त्यांचे काम दिले आहे?. यात कोट्यावधीचा घोटाळा (multi-crore scam) असून याबाबत राज्यशासनाकडे (state government)चौकशीची मागणी (Demand for inquiry) करणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे नेते तथा आमदार एकनाथराव खडसेंनी (NCP leader MLA Eknathrao Khadse) शुक्रवारी शहरातील रस्त्यांची पाहणी दरम्यान माध्यमांशी बोलतांना दिली.