चाळीसगाव-धुळे महामार्गावरील खड्ड्यानी घेतला चिमुकलीचा बळी

चाळीसगाव Chalisgaon | प्रतिनिधी

चाळीसगाव-धुळे महामार्ग (Chalisgaon-Dhule Highway) हा चौपदरीकरणाच्या नावाखाली, रस्त्यावरील खड्ड्यामुळे (pothole in the road) मृत्यूचा महामार्ग (pothole in the road) बनतो आहे. दि.१९ रोजी चाळीसगाव-धुळे (Chalisgaon-Dhule road) रस्त्यावर दहिवद फाट्याजवळ खड्डे चुकविण्याच्या (Avoid potholes) नादात मोटारसायकलला (motorcycle) मागुुन आलेल्या टँकरने जोरदार धडक (tanker hit hard) दिली. या अपघातात (accident) मोटारासायंकलवर आईच्या माडीवर बसलेली (Sitting on mother's lap) चार वर्षीय चिमुकली (little girl) खाली पडून टँकरच्या चाकाखाली (Under the wheel of a tanker) आल्याने तिचा जागीच मृत्यू (Death on the spot) झाला. याप्रकरणी मेहुणबारे पोलीस स्टेशनला टँकर चालकाविरोधात गुन्हां दाखल करण्यात आला.