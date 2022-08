यामध्ये चीन आणि इतर देशांच्या अ‍ॅपचाही समावेश आहे. केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर (Union Minister of State for Information and Technology Rajeev Chandrasekhar)यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली आहे.

या अ‍ॅप्सवर बंदी घालावी अशी विनंती केंद्रीय गृहमंत्रालयाने केली होती. या विनंतीची दखल घेत केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने हे पाऊल उचलले आहे.