बुडत्याला केळीच्या खोडाचा आधार अन वाचले तिचे प्राण..

कळमसरे Kalamsaray ता. अमळनेर

एखाद्याचे नशीब बलवत्तर(Good luck) असले तर साक्षात यमराज (Yamraj in real life) देखील त्याचे काही वाकडे करू (Can't do anything) शकत नाही असाच अनुभव चोपडा तालुक्यातील कोळंबा येथील महिलेच्या (woman) बाबतीत आला. बिबट्यापासून बचाव (Protection from leopards) करण्यासाठी तापी च्या पुरात उडी (Jump into the flood of Tapi) मारली अन बुडत्याला (drowning) केळीच्या खोडाचा (Banana trunk) आधार मिळाला अन तिचे प्राण (Her life was saved.) वाचले.