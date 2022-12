६१ वी महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धा : जळगाव केंद्रातून समर्थ बहुउद्देशीय संस्थेचे 'अर्यमा उवाच' प्रथम

मुंबई : Mumbai

६१ व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी नाट्य स्पर्धेत (61st Maharashtra State Amateur Marathi Drama Competition) जळगाव केंद्रातून (Jalgaon Centre) समर्थ बहुउद्देशीय संस्था, (Samarth Multipurpose Institution, Jalgaon)जळगाव या संस्थेच्या अर्यमा उवाच (Aryama Uvach) या नाटकाला प्रथम पारितोषिक (First Prize for Drama) जाहीर झाल्याची घोषणा सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने (Directorate of Cultural Affairs) प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केली आहे. अर्यमा उवाच या नाटकाची अंतिम फेरीसाठीही निवड करण्यात आली आहे.