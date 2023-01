मुंबई | प्रतिनिधी Mumbai

लोकसहभागातून अंगणवाडी केंद्रे (Anganwadi Centres )बळकट करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला असून त्यासाठी दत्तक अंगणवाडी योजना राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत बुधवारी राज्यातील ५० अंगणवाड्या खासगी संस्थांना दत्तक (50 Anganwadis in the state have been adopted by private institutions )देण्याबाबत सामंजस्य करार करण्यात आला. अंगणवाडी दत्तक घेणाऱ्या संस्थांमध्ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित जनकल्याण समितीचा समावेश आहे. या समितीला १२ अंगणवाड्या मिळाल्या आहेत.