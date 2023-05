देशभरातील चार हजार 300 आमदार एका मंचावर येणार एकत्र

जळगाव jalgaon । प्रतिनिधी

देशाच्या इतिहासामध्ये (country's history) प्रथमच देशातील 4300 आमदार (MLA) राष्ट्रीय विधायक संमेेलनामध्ये (National Constituent Assembly) एकत्रित येऊन (come together)एकाच व्यासपीठावर (same platform) विचार विनिमय (Exchange of ideas) करणार आहेत.देशभरातील सर्व विधानसभा (All assemblies) व विधानपरिषदेचे अध्यक्ष (President of the Legislative Council) व सभापती (Chairman) यांच्या सहकार्याने हे संमेलन (meeting) होत असल्याची माहिती रावेरचे आमदार शिरीष चौधरी,(Raver MLA Shirish Chaudhary,) आमदार राजूमामा भोळे (MLA Rajumama Bhole) व भुसावळचे आमदार संजय सावकारे (Bhusawal MLA Sanjay Savkare) यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.