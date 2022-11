धुळ्यात 27 लाखांची लूट

धुळे । Dhule

शहरातील निरामय हॉस्पिटल (Niramay Hospital) मागील बाजूने भरवस्तीत चौघा लुटारुंनी (four robbers) दुचाकीस्वाराच्या (biker) डोळ्यात मिरची पूड (Throwing chili powder in the eyes) फेकून मोठी लूट (big booty) केल्याने खळबळ उडाली आहे. साधारणत: 25 ते 27 लाखांची (27 lakhs in cash) रोकड लांबविल्याची माहिती समोर येत असून पोलीस प्रशासनाने (police administration) नाकाबंदी करीत शोध सुरु केला.