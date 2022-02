200 वर्षे जुने झाड वाचले; इतर शेकडो झाडांचे काय?

नाशिक । प्रतिनिधी Nashik

नवीन नाशिक New Nashik भागात महापालिकेच्या NMC वतीने मायको सर्कल व त्रिमूर्ती चौक येथे उड्डाणपूल बांधला जात आहे Proposed Flyover Between Trimurtichowk to Mico Circle. सुमारे अडीचशे कोटी रुपये यासाठी खर्च होणार आहे. अगदी सुरूवातीपासून पुलावरून अनेक वाद-विवाद झाले.