१२ ते १४ वर्षांच्या मुलांचे उद्यापासून लसीकरण; केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांची घोषणा

नवी दिल्ली| प्रतिनिधी New Delhi

देशात आता १२ ते १४ वयवर्ष गटातील लसीकरणाला परवानगी देण्यात आली आहे. उद्या (दि १६) पासून सर्वत्र लसीकरण मोहीम राबविली जाणार आहे....(12 to 14 years old children's vaccination start from tomorrow)