तुमच्या बालकांचे लसीकरण करायचे आहे?; इथे आजच जा; लसीकरण सुरु आहे...

नाशिक | प्रतिनिधी Nashik

करोना प्रतिबंधक लसीकरणात १२ ते १४ या वयोगटाचा समावेश करण्यात आला असून आजपासून हे लसीकरण सुरु झाले आहे....(12 to 14 years old vaccination started in nashik city)