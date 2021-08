समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात; १२ मजूर ठार

बुलढाणा | Buldhana

जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गावर भीषण (Accident on Samrudhi Highway) अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. लोखंडी सळई घेऊन जात असलेला ट्रक उलटल्याने तब्बल 12 जणांचा मृत्यू झाला आहे....(12 Dies in an accident near sindkhedraja Buldhana)