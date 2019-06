मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले; सर्वत्र आनंदोत्सव

अखेर न्यायालयाने मराठा आरक्षणा वैध ठरवले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने आज महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय दिला.

मुंबई हायकोर्टाच्या आजच्या निकालाकडे मराठा समाजासह सर्वांचेच लक्ष लागून होते. न्यायाधीश रणजित मोरे व न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांनी आज यावर निर्णय दिला आहे.

राज्य सरकारला आरक्षण देण्यास अधिकार आहे. 102 व्या घटनादुरूस्तीनुसार राज्य सरकार आरक्षण देऊ शकते. मराठा समाज मागास असल्याचे यात सांगण्यात आले आहे. न्यायालयाने आरक्षण वैध ठरवले असून नोकरी आणि शिक्षणामध्ये आरक्षण कायम ठेवले जाणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कोर्ट परिसरासह राज्यात मराठा समाजाने आनंदोत्सव साजरा केला.

मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार मराठा आरक्षण वैध असले तरी टक्केवारी 16% ऐवजी 12-13% होण्याची शक्यता वर्तविली जाते आहे. राज्य सरकार याबाबत लवकरच निर्णय देणार असल्याचे समजते.

Bombay High Court upholds Maratha reservation given by Maharashtra govt. A petition had challenged its constitutional validity. More details awaited. pic.twitter.com/8V9PMGPKqO

