‘बाहुबली’ सिरीज मधील तिसरा भाग लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

मुंबई : बॉक्स ऑफिस कलेक्शनसोबतच प्रेक्षकांच्या मनावरही दिग्दर्शक एस. राजामौलींच्या ‘बाहुबली’ चित्रपटाने अधिराज्य केले. त्यानंतर प्रेक्षक गेल्या अनेक दिवसांपासून या चित्रपटाच्या पुढील भागाची आतुरतेने वाट पाहात होते.आता ‘बाहुबली – द बिगिनिंग’ आणि ‘बाहुबली – द कन्क्लूजन’नंतर याचा तिसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.

हा कोणताही चित्रपट नसून एक वेबसिरीज असणार आहे, नेटफ्लिक्सद्वारा ज्याची मिर्मिती केली जाईल, अशी घोषणा नेटफ्लिक्स इंडियाने आपल्या अधिकृत ट्विटर अकाऊंटद्वारा केली आहे.

You witnessed the Mahishmati Empire in all its glory. Now witness its rise. Baahubali: Before the Beginning coming soon. pic.twitter.com/csPODOcXdt

— Netflix India (@NetflixIndia) August 2, 2018