रविवार शब्दगंध : शिक्षण हक्कावर घाव?

महाराष्ट्रात गोरगरिबांची मुले-मुली शिकावीत म्हणून अनेक महापुरुषांनी प्रयत्न केले आहेत. त्याच महाराष्ट्रात (Maharashtra) आता कमी पटसंख्येच्या शाळा (school) कमी करण्याचा घाट घातला गेला आहे. तो महाराष्ट्राला मागे नेणारा नाही का? देशात शिक्षणाच्या हक्काचा (Right to Education) कायदा असला तरी आजसुद्धा शाळाबाह्य मुला-मुलींचे प्रमाण मोठे आहे. महाराष्ट्रात शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेण्यासाठी राज्याच्या शिक्षण खात्याने (Department of Education)आतापर्यंत अनेक मोहिमा राबवल्या आहेत. अशा परिस्थितीत वाड्या-वस्त्यांवरील शाळा बंद करून तेथे शिकणार्‍या मुलांना नजिकच्या शाळेत आणण्याचे धोरण अवलंबण्यामागे नेमका हेतू काय?