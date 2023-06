इमरजन्सी कॉन्ट्रासेप्शन पील्सचे दुष्परिणाम

Drug is a poision if not used in prescribed doses

२०- २१ वर्षांपूर्वी माझ्या रेसिडेन्सी या दरम्यान इमरजन्सी कॉन्ट्रासेप्शन वर शोध चालू होता. काही वर्षातच ह्या गोळ्या वापरात आल्या, ह्यात लेवोनॉर जेस्ट्रेल (नावाचा प्रोजेक्शन हार्मोन) १.५ एमजी आहे. ही गोळी पेशंटने (unprotected contact च्या) २४ तासांच्या आंत किंवा जास्ती जास्त ७२ तासांच्या आंत घ्यायला हवी ह्याचा ८०% ते ९०% सक्सेस रेट आहे.

मला आठवतं आधी इमरजन्सी कॉपर-टी (आययूसीडी) बसवुन द्यायचे, गर्भ टाळण्यासाठी पण हे सर्व मास पब्लीक साठी शक्य नाही, म्हणुन ई-पिल्स आल्या. त्याचा दुरुपयोग बघून मात्र आम्हा डॉक्टरांना वाईट वाटतं.

कुमारिका मुली, लीव्ह इन रिलेशन मधील स्त्रिया व इतरही बायका ह्यांचा सर्रास वापर करतात आणि मग त्याचे दुष्परिणाम होऊन ह्या डॉक्टरांकडे, त्या डॉक्टरांकडे फिरतात. आज सोनेग्राफी तर नंतर युरिन प्रेगनन्सी टेस्ट करत राहतात.