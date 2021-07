‘शब्दगंध’ : ‘दिल की दुरी’ खरेच मिटेल?

-----

जम्मू-काश्मीरच्या विभाजनानंतर (Partition of Jammu and Kashmir) केंद्र सरकारने (Central Goverment) समन्वयाच्या दिशेने प्रथमच काही पावले उचलली. तेथील 8 राजकीय पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांची (major leaders of political parties) नवी दिल्लीत (New delhi) उच्चस्तरीय बैठक (High level meeting) बोलावली. पंतप्रधानांच्या वतीने या नेत्यांना खास दावत (निमंत्रण) देण्यात आली. पंतप्रधानांनी चर्चेसाठी दिलेले निमंत्रण हा काश्मिरी नेत्यांसाठी अनपेक्षित सुखद धक्काच होता. काश्मीरबाबतचा केंद्र सरकारचा निर्णय तेथील सर्वच राजकीय नेत्यांना अजिबात रुचलेला नाही. त्याबद्दल त्यांचा केंद्र सरकारवर रोष आहे.

अशा स्थितीत पंतप्रधानांच्या निमंत्रणाला काश्मिरी नेते प्रतिसाद देतील का? बैठकीला हजर राहतील का? काश्मिरी नेत्यांनी निमंत्रण अव्हेरले तर? अशा अनेक शंका-कुशंका व्यक्त केल्या गेल्या असतील. सरकारलाही तशी शंका असावी. सुदैवाने तसे काही घडले नाही. निमंत्रणावर विचार विनिमय करण्यासाठी काश्मीरचे ज्येष्ठ नेते फारूक अब्दुल्ला (Senior leader Farooq Abdullah) यांच्या निवासस्थानी प्रमुख नेत्यांची बैठक झाली. पंतप्रधानांच्या निमंत्रणाचा स्वीकार करून आम्ही सगळे त्यांनी बोलावलेल्या बैठकीला हजर राहू, असे अब्दुल्ला यांनी बैठकीनंतर जाहीर केले. त्याप्रमाणे काश्मिरी नेत्यांनी त्यांचा रोष बाजूला ठेवला असावा. म्हणून ते चर्चेसाठी राजी झाले. काश्मिरी नेत्यांच्या या अनुकूल भूमिकेमुळे केंद्र सरकारच्या धुरिणांना हायसे वाटले असेल.

370 कलम रद्द (Section 370 canceled) करून काश्मीरचे विभाजन केल्यानंतर काश्मिरी नेत्यांशी पंतप्रधानांचा संवादाचा हा पहिलाच प्रयत्न होता. त्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहायला हवे. हा संवाद घडून यायला सुमारे दोन वर्षे लागली. यावरून काश्मीरमधील परिस्थिती किती शांत असेल याची कल्पना यावी. काश्मीरबाबत निर्णय घेऊन एक घाव दोन तुकडे केले गेल्याने काश्मिरी नेते केंद्र सरकारवर बरेच प्रक्षुब्ध झालेले असल्याचे या नेत्यांच्या आतापर्यंतच्या टीका-टिपण्यांवरून स्पष्ट होते.

काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा आणि 370 कलम बहाल झाल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही, असा एकमुखी निर्धार या नेत्यांनी आधीच केला आहे. तरीसुद्धा पंतप्रधानांच्या निमंत्रणाला मान देऊन काश्मिरी नेते ठरल्याप्रमाणे दिल्लीत पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी दाखल झाले. बैठकीवेळी काश्मिरी नेत्यांची काय अपेक्षा असणार? कोणत्या मागण्यांचा ते आग्रह धरणार? याचा अंदाज पंतप्रधानांना आधीपासून असावा. पंतप्रधान बोलू देत नाहीत, ‘मन की बात’ ऐकवतात, अशी खंत पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांसारख्या काही नेत्यांनी यापूर्वी जाहीरपणे व्यक्त केली आहे. काश्मिरी नेत्यांना मात्र वेगळा अनुभव आला.