जीवनात योगाचे महत्त्व

व्यक्तीची सारासार विचार करण्याची व एखाद्या गोष्टीवर मन केंद्रित करण्याची क्षमता वाढते. शारीरिक स्तरावर विविध आसने करून योग अभ्यास केला जातो. त्यामुळे मन आनंदी व उत्साही राहते. योग करणारा व्यक्ती कोणत्याही आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी सदैव सज्ज असतो. शरीर तंदुरुस्त व अनेक आजारांपासून आपण दूर राहतो. सुदृढ शरीरात सुदृढ विचार असतात असे मानले जाते. ज्ञान प्राप्तीसाठी अभ्यासाला जसे महत्व दिले जाते तसेच निरोगी व सुदृढ शरीरासाठी योगाला महत्त्व दिले जाते. शरीराला व्यायाम मिळतो व शरीर बळकट होते. जीवनात दुःख, संकटे सहन करण्याची शक्ती योगामुळे आपणास प्राप्त होते. निरोगी शरीर व स्वस्थ मनासाठी योगासने फारच आवश्यक आहे. दररोज योगा केल्याने शरीराला ऊर्जा व मनाला शांती मिळते. आजच्या धावपळीच्या काळात आपले शरीर व मन निरोगी ठेवण्यासाठी व स्वस्थ शरीरासाठी योगा खूप महत्त्वाचा आहे. मानसिक ताणतणाव दूर करण्यासाठी योगासने हा रामबाण उपाय आहे. त्यामुळेच योगाचे महत्त्व सर्व विश्वाला पटले आहे. योग व्यायामाचा महत्त्वपूर्ण प्रकार असून ज्यामुळे शरीराच्या अवयवांचेच नव्हे तर मन, मेंदू आणि आत्म्याचं संतुलन केलं जातं. इतकच नाही तर हाडे, स्नायू व सांधे मजबूत होतात. आपले शारीरिक व मानसिक आरोग्य जपले जाते. शक्यतो योगा हा पहाटे करावा. शरीर सुदृढ असेल तर आरोग्य ही सुदृढ असते. असे म्हटले जाते Sound in Body is Sound in Mind म्हणजे शरीर मजबूत असेल तर मन मजबूत राहते. म्हणून आपण प्रत्येकानेच आपल्या आरोग्यावर लक्ष दिले पाहिजे. योगामुळे भूक चांगली लागते.मन प्रसन्न राहते त्यामुळे दुसऱ्या दिवसाची चिंता वाटत नाही.म्हणून आपण प्रत्येकानेच स्वतःसाठी दररोज वेळ काढून योगासने केली पाहिजे व आपल्या आरोग्याची काळजी घेतली पाहिजे.

_मलेका शेख- सैय्यद

(लेखिका मलेका महेबूब शेख-सैय्यद यांनी मराठी, राज्यशास्त्र विषयांत पदव्युत्तर अभ्यास केला असून शिक्षिका म्हणून त्या कार्यरत आहेत. त्यांचे मानसमेघ, अमन, आयाम हे काव्यसंग्रह व उमेद हा चारोळीसंग्रह प्रकाशित झाला आहे. लोककवी वामनदादा कर्डक पुरस्कार, छत्रपती शाहू महाराज पुरस्कार, गौरव स्त्री शक्तीचा पुरस्कार, वूमन ऑफ द इयर पुरस्कार, लायन्स क्लब ऑफ नाशिक सन्मानाने त्यांचा गौरव झाला आहे.)