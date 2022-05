Blog : ...म्हणून साजरा केला जातो परिचारिका दिन

२०२२ हे वर्ष जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) नेतृत्व करणाऱ्या महिलांसाठी एक आवाज –नर्सिंगमध्ये जास्तीत जास्त सहभाग घ्या आणि जागतिक आरोग्य सुरक्षित करण्यासाठी हक्कांचा आदर करा (A Voice to Lead-Invest In nursing and Respect Rights to Secure Global Health) ही २०२२ या वर्षीची थीम ठेवली आहे....