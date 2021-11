विमुक्त नंदनवनातील नरक

३१ ऑगस्ट १६१९ रोजी व्हर्जिनियाच्या भूमीवर उतरवण्यात आलेल्या पहिल्या २० गुलामांपासून ४ एप्रिल १९६८ ला हत्या करण्यात आलेल्या मार्टिन ल्यूथर किंग या अमेरिकन नीग्रोंच्या मानवाधिकारासाठी लढणा-या त्यांच्या सर्वोच्च नेत्यापर्यंत. प्रत्येक नीग्रोचे आयुष्य मी कोण आहे? हया एका प्रश्नाचे उत्तर शोधण्यात बरबाद झाले. हया प्रश्नाचे उत्तर कोणत्याही सर्वसामान्य नीग्रो गुलामाला तर सोडा मार्टिन ल्यूथर किंगला देखील सापडले नाही. म्हणूनच त्याने आपल्या शवपेटीवर नीग्रोंची अगतिकता व्यक्त करणारे एक विधान कोरण्यास सांगितले-

Thanks God

I am Free at Last !