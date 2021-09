आणि अमेरिका पाण्यावर धावू लागला..

तिच्या एका काठावर न्यू स्पेन (New Spain) आणि दुस-या काठावर न्यू फ्रांस (New France) निर्माण झाले. हया दोन्हींना विभागणारी होती मिसिसिपी (Mississippi). वसाहतवादी अमेरिकेच्या भूमीवर (Land of America) पोहचले आणि वसाहती स्थापन करुन राहू लागले, तेंव्हा पासूनच त्यांनी रस्ते निर्माण करण्यास सुरवात केली होती. असे असले तरी अमेरिकेच्या तत्कालिन दळण-वळणात मिसिसिपी (Mississippi) आणि तिच्या उपनद्यांची भूमिका सर्वात महत्वाची ठरली. स्वस्त आणि जलद दळण-वळणासाठी जलमार्ग सर्वात सोयीचा होता. गंगेप्रमाणेच मिसिसिपीनेही (Mississippi) अनेक वेळा अनेक ठिकाणी आपला मार्ग बदलला आहे. मिसिसिपीने (Mississippi) आपल्या गाळाने तिच्या खो-यातील जमीन अत्यंत सुपीक बनवली होती. त्यामुळे शेतीमालाचे उत्पादन मोठया प्रमाणात होत असे. मिडवेस्ट (मध्य पश्चिम) अमेरिकेत यामुळे समृद्धी होती. सुपीक जमीन आणि मुबलक पाणी यामुळे मिडवेस्टमध्ये लोकसंख्येची घनता अधिक होती. १८२० सालात अमेरिकेतील २५ % लोकसंख्या मिसिसिपीच्या काठांवर वास्तव्य करत होती. भारतात (Indian) आपल्याला गंगा-यमुना (Ganga-Yamuna) खो-याच्या बाबतीत हेच दिसून येते.