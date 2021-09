‘मिसि-जिइबी’च्या तीरावर..

जगातील सर्व मानवी संस्कृतींना जन्म देणारी, घडवणारी, फुलवणारी आणि संपवणारी ही कोणत्याही नदीची मानवी ओळख. नदी मानवी संस्कृतीची जन्मदात्री (The river is the birthplace of human culture) असली तरी तिच्या स्वतःच्या जन्माचे रहस्य निसर्गात आणि भूगोलात दडलेले आहे. मानवाने तिच्या काठावर वस्ती करून स्वतःची संस्कृती घडवली. अनेक मानवी संस्कृत्या नदयांच्या पाण्यावर उभ्या राहून गगनाला भिडल्या आणि जमिनदोस्त ही झाल्या. ही प्रक्रिया निरंतर सुरूच आहे. असे असले तरी कोणत्याही नदीचे नैसर्गिक व भौगोलिक स्थान मात्र चिरंतन आहे. नदीचा उगम, तिचा प्रवास, प्रवासातील वाटां-वळणं आणि अखेर सागराला मिळणं, हे मानवाने संस्कृती निर्माण करण्याच्या आधीही असेच होते आणि जगातील सर्व मानवी संस्कृत्या नष्ट झाल्या तरी असेच राहणार आहे.