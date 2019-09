Featured ब्लॉग Blog : अव्दितीय संशोधन संस्था Sarvmat Digital Share











हल्ली अनेक तरुण-तरुणी नेहमीच्या मळलेल्या वाटा सोडून संशोधनाची आगळीवेगळी वाट धुंडाळताना दिसतात. त्यासाठी मूलभूत अभ्यासात मन रमवतात आणि संशोधनासाठी चांगल्या संस्थेत प्रवेश मिळावा म्हणून प्रवेशपरीक्षा, मुलाखत यादृष्टीनेही प्रयत्नशील दिसतात. विशेषत: अशा विद्यार्थी-विद्यार्थिनींसाठी भारतातल्या अद्वितीय संशोधन संस्थांची करून दिलेली ही ओळख महत्त्वपूर्ण ठरावी. भारतातील अणुऊर्जा संशोधनाचे आद्य प्रणेते होमी जहांगीर भाभा यांच्या नावाने ओळखण्यात येणारे व आंतरराष्ट्रीय मान्यता पावलेले भारतातील हे अग्रेसर अणुसंशोधन केंद्र. अणुऊर्जेबाबतच्या विकासप्रवर्तक संशोधनाकरिता भारतात ज्या प्रयोगशाळा उपलब्ध आहेत, त्यांमध्ये हे केंद्र सर्वांत मोठे व आधुनिक उपकरणांनी सुसज्ज असे आहे. स्थापना झाल्यापासूनच्या काळात या केंद्रात अनेक कार्यक्रम संशोधक गट निर्माण झालेले असून विविध ज्ञानक्षेत्रांतील आधुनिक सुविधा येथे विकसित करण्यात आलेल्या आहेत. भाभा अणुसंशोधन केंद्रात विभिन्न संशोधन विभाग आहेत. अणुकेंद्रीय संशोधन विभाग, जीवविज्ञान विभाग, वर्णपटविज्ञान विभाग, तांत्रिक भौतिकी विभाग हे त्यापैकी काही इथे वानगीदाखल नोंदवले आहेत. भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्या श्रीनगर येथील अणुकेंद्रीय संशोधन प्रयोगशाळेत वातावरणीय, भू व खगोलीय भौतिकीमध्ये उच्च उंचीवरील संशोधन करण्याकरिता उपयुक्त अशा सुविधा आहेत. तसेच भाभा अणुसंशोधन केंद्राच्या रसायनशास्त्र विभागात अणुकेंद्रीय व रेडिओ रसायनशास्त्र, विक्रियक रसायनशास्त्र, प्रारण रसायनशास्त्र इत्यादी विषयांवर संशोधन केले जाते. यामध्ये थोरियम, युरेनियम व प्लुटोनियम या अणुऊर्जा कार्यक्रमात महत्त्वाच्या असलेल्या मूलद्रव्यांच्या रासायनिक व अणुकेंद्रीय गुणधर्माचा अभ्यास विशेषकरून केला जातो. इथल्या धातुविज्ञान विभागामध्ये धातुक शुद्धीकरणाकरिता सर्व सुविकसित उपकरणे उपलब्ध आहेत. अणुऊर्जा कार्यक्रमाकरिता उपयुक्त अशा झिर्कोनियम, हाफ्नियम, टँटॅलम, टिटॅनियम, बेरिलियम यांसारख्या धातूंचे निष्कर्षण करण्याकरिता आवश्यक अशा विक्रियांचा विशेष अभ्यास या विभागामध्ये केला जातो. मृदा व वनस्पती यांच्या संबंधाच्या संदर्भात ङ्गॉस्ङ्गेट खतांचे मूल्यांकन, पीडकनाशकांचा मृदेतील अंतिम नाश वा टिकाऊपणा तसेच किरणोत्सर्गी रोगनिदान चिकित्सा या दृष्टीनेही या संस्थेने केलेले संशोधन कार्य मोठे आहे. त्या अनुशंगाने जागतिक आरोग्य संघटना व इंटरनॅशनल अँटॉमिक एनर्जी एजन्सी यांचे अणुकेंद्रीय वैद्यकाचे आग्नेय आशियातील प्रादेशिक संदर्भ केंद्र म्हणून या संस्थेने योगदान दिले आहे हे विशेष! येथे चालणार्‍या वैविध्यपूर्ण संशोधनांमध्ये मिळालेल्या प्रदत्तापासून निष्कर्ष काढण्याकरिता निरनिराळी गणितीय कृत्ये करावी लागतात. हे कार्यक्षमतेने व सुलभतेने करण्याकरिता केंद्रामध्ये अत्याधुनिक संगणक उपलब्ध आहेत. हे संगणक वापरून केंद्रामध्ये अनेक प्रकारच्या नियंत्रण प्रणाली तयार करण्यात आल्या आहेत. या भाभा अणुसंशोधन केंद्रात निरनिराळ्या विभागांतील उपकरणे व यंत्र यांची दुरुस्ती व देखभाल करण्याकरिता एक मध्यवर्ती कर्मशाळा आहे, येथे विविध अभिकल्पांसाठी नवीन उपकरणे तयारही केली जातात. केंद्रात एक स्वतंत्र असा स्थापत्य अभियांत्रिकी विभाग असून केंद्रातील सर्व प्रकल्पांची देखभाल अथवा दुरुस्ती करण्याचे काम या विभागाकडे आहे.

केंद्राकरिता एक मध्यवर्ती ग्रंथालय आहे. यामध्ये काही लाख ग्रंथ व तांत्रिक अहवाल असून जगातील जवळपास दोन हजार प्रमुख वैज्ञानिक

व तांत्रिक नियतकालिकांचा येथे संग्रह करण्यात येतो. कोणत्याही तांत्रिक विषयावरील प्रदत्त येथे उपलब्ध असून तो बाहेरच्या कोणत्याही

प्रयोगशाळेत अथवा संस्थेत पुरविण्याची सोय आहे. संशोधनासंदर्भातील शिक्षण व प्रशिक्षणकार्यात इच्छुक असलेल्या विद्यार्थी विद्यार्थिनींकरिता ही संस्था मानदंड म्हणून उभी आहे. -प्रतिनिधी

