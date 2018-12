भारतरत्न अटलजींना जयंतीनिमित्त जगभरातून केले जातेय अभिवादन

भारताचे दिवंगत पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची आज जयंती आहे. कविमनाचा थोर विकासपुरुष म्हणून त्यांच्याकडे पाहिले जाते. अजातशत्रू असलेल्या भारतरत्न वाजपेयी यांना त्यांच्या जयंतीनिमित्त भारत आणि भारताबाहेरूनही अभिवादन केले जात आहे.

Tribute to former Prime Minister Late #AtalBihariVajpayee on his birth anniversary. pic.twitter.com/Nu5iyLOBPA

