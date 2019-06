Featured सार्वमत भंडारदर्‍याच्या हक्काच्या पाण्यासाठी राहुरीत आंदोलनाचा ‘एल्गार’ Sarvmat Digital Share











शेतकरी विचारणार जाब । माजी खा. तनपुरेंचा पुढाकार । 8 जूनला आंदोलन राहुरी (प्रतिनिधी)- भंडारदरा धरणाचे राहुरी तालुक्याच्या हक्काचे 15 टक्के पाणी मुरते कोठे? असा सवाल आता शेतकरी पाटबंधारे प्रशासनाला विचारणार आहेत. पाटबंधारे खात्याच्या हलगर्जीपणामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून हे पाणी केवळ कागदोपत्री मिळत असून प्रत्यक्षात मात्र, शेतकर्‍यांच्या पदरात धोंडा पडला आहे. हक्काचे पाणी तालुक्याला मिळावे, या मागणीसाठी शनिवार दि. 8 जून रोजी देवळाली पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयासमोर सकाळी 11 वाजता तीव्र आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती माजी खासदार प्रसाद तनपुरे यांनी दिली आहे. या आंदोलनात शेतकर्‍यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान, या आंदोलनामुळे आता राहुरी तालुक्यात शेतकर्‍यांचा ‘एल्गार’ होणार असून शेतकरी हक्काच्या पाण्यासाठी आक्रमक झाले आहेत. याबाबत माजी खा. तनपुरे म्हणाले, भंडारदरा धरणाच्या स्थापनेपासून धरणाचे पाणी शेतीसाठी राहुरी तालुक्याला मिळत होते. या धरणातील पाण्यावरून वाद सुरू झाल्यानंतर मध्यंतरीच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी नगर जिल्ह्यातील भंडारदरा धरणाच्या पाण्यावरून सुरू असलेल्या संघर्षातून मार्ग काढण्यासाठी तत्कालीन आ. प्रसाद तनपुरे, आ. मधुकर पिचड, आ. बाळासाहेब थोरात व आ. दौलतराव पवार यांची सन 1986 मध्ये बैठक घेऊन पाण्याचे वाटप केले होते. त्यानंतर काही काळ या वाटपाप्रमाणे पाणीवाटप झाले होते. परंतु त्यानंतर पाण्याच्या वाटपावरून पुन्हा वाद सुरू होऊन केवळ पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांच्या आडमुठेपणामुळे गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून राहुरी तालुक्याला मिळणारे 15 टक्के पाणी मिळेनासे झाले आहे. प्रवरा उजवा कालव्याद्वारे हे पाणी तालुक्याच्या कोल्हार, बेलापूर, देवळाली प्रवरा या गावांतील शेतीसाठी मिळत असे. त्यामुळे या भागातील शेतकर्‍यांच्या खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांना पाणी मिळत असे. पाटबंधारे विभागाच्या हलगर्जीपणामुळे तालुक्याला मिळणारे 15 टक्के पाणी कागदोपत्री दिल्याचे दाखवून प्रत्यक्षात मात्र, तालुक्याला एक थेंबही पाणी गेल्या अनेक वर्षांपासून मिळणे बंद झाले आहे. यामुळे या भागातील चार्‍या पूर्णपणे नादुरूस्त झाल्याने शेतीला पाणी मिळणे अवघड झाले आहे. परिणामी राहुरी तालुक्यातील भंडारदरा लाभक्षेत्रातील शेतीचे वाळवंट झाले आहे. भंडारदरा धरणाचे तालुक्याच्या वाट्याचे 15 टक्के बंद झाल्याने या भागातील शेती व्यवसाय अडचणीत आला. या भागातील शेतकर्‍यांचा शेती व्यवसाय संकटात सापडल्याने शेतकर्‍यांवर आंदोलनाशिवाय पर्याय राहिला नाही. हे हक्काचे पाणी जाते कोठे? असा जाब विचारण्यासाठी शनिवार दि.8 जून रोजी सकाळी 11 वाजता देवळाली बंगला येथील पाटबंधारे विभागाच्या कार्यालयासमोर पाटबंधारे विभागाच्या अधिकार्‍यांना जाब विचारण्यासाठी आंदोलन करण्यात येणार असून या आंदोलनात शेतकर्‍यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. काही वर्षापूर्वी राहुरीच्या उत्तर-पूर्व भागातील सुमारे 25 हून अधिक गावांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणारा, 189 दलघफूूट पाणी साठवण क्षमता असलेला, तसेच 2 हजार हेक्टरहून अधिक शेतीक्षेत्र सिंचनाखाली आणणार्‍या मुसळवाडी जलाशयात भंडारदर्‍याच्या आवर्तनातून पाणी सोडण्यात येत होते. त्यातूनच हा जलाशय पूर्णक्षमतेने भरला जात होता. मात्र, गेल्या 10 ते 15 वर्षांपासून मुसळवाडीसाठी भंडारदर्‍याचे आवर्तनाचे दरवाजे बंद करण्यात आले असून आता मुळा धरणाच्या डाव्या कालव्यातून हा जलाशय भरण्यात येतो. त्यामुळे आमचे हक्काचे पाणी कोठे जाते? असा सवाल संतप्त शेतकर्‍यांनी प्रशासनाला विचारला आहे.

