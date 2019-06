Featured सार्वमत भंडारदर्‍यात 6 तर मुळा धरणात अवघा 20 टक्के पाणीसाठा Sarvmat Digital Share









गतवर्षी 2 जूनला 127 मिलीमीटर पाऊस झाल्याची नोंद अहमदनगर (प्रतिनिधी)– यंदाचा उन्हाळा चांगलाच कठिण गेला आहे. विशेष करून जिल्ह्याच्या दक्षिण भागात मोठी पाणी टंचाई निर्माण झाली. जिल्ह्यातील पशूधन वाचविण्यासाठी राज्य सरकारला 501 जनावरांच्या चारा छावण्या सुरू कराव्या लागल्या आहेत. दुसरीकडे जिल्ह्यातील धरणांनी तळ गाठला असून मुळा धरणात 20. 29 तर भंडादरा धरणात अवघा 6 टक्के पाणी साठा शिल्लक आहे. गतवर्षी जिल्ह्यात 2 जूनला 127 मि.मी पावसाची नोंद झाली होती. यंदा मात्र, परिस्थिती वेगळीच आहे. गतवर्षी जिल्ह्यावर पावसाने अवकृपा दाखविली. याचा मोठा फटका जिल्ह्यातील जनतेला बसला आहे. जिल्ह्यात दरवर्षी पावसाळ्यात जून ते ऑक्टोबर दरम्यान सरासरी 497 मि.मी पाऊस होत असतो. मात्र, गेल्या वर्षी सरासरीच्या तुलनेत निम्मा देखील पाऊस झाला नाही. याचा परिणाम पाणीसाठ्यावर झाला. जानेवारीपासूनच जिल्ह्यात पाणी टंचाईने गंभीर रुप धारण केले. फेबु्रवारी-मार्चपासून जिल्ह्यात पशुधन वाचविण्यासाठी जनावरांच्या छावण्या सुरू कराव्या लागल्या आहेत. या छावण्याची संख्या 501 झाल असून त्या ठिकाणी 3 लाख 32 हजार जनावरे सरकारच्या दावणीला बांधण्यात आले आहेत. या छावण्यावर आतापर्यंत 24 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील सर्वच लहान-मोठ्या प्रकल्पांचे पोट खपाटीला गेले आहे. भंडादरा धरणात 6, मुळामध्ये 20. 29, निळवंडं 12.15, आढळा 13.49, खैरी 2.71, सीना 6.17 तर मांडओहळ आणि घाटशिरस प्रकल्पातील पाणीसाठा मृत झाला आहे. पावसाचे लवकर आगमन न झाल्यास जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याची पंचायत होणार आहे. दरम्यान, काल रविवारपासून वातावरण बदल जाणवत आहे. जिल्ह्याच्या काही भागात वादळी पावसाच्या सरी बरसण्यास सुरूवात झाली असली तरी सर्वांना दमदार पावसाची प्रतिक्षा आहे. गेल्या वर्षी जिल्ह्यात 2 जूनला 127 मि.मी. पावसाची नोंद झाली होती. यात शेवगाव आणि पाथर्डीत दमदार पाऊस झाला होता. यंदा हवामान खात्याने मान्सूनचे आगमन लांबणीवर असल्याचे जाहीर केले होते. यामुळे शेतकर्‍यांच्या जीव टांगणीला आहे. तालुकानिहाय पावसाची सरासरी (टक्केवारीत)

अकोले 493.6, संगमनेर 416.6, कोपरगाव 440.2, श्रीरामपूर 469.9, राहुरी 479.7, नेवासा 531.3, राहाता 440.2, नगर 524.3, शेवगाव 563, पाथर्डी 550.8, पारनेर 473.9, कर्जत 505, श्रीगोंदा 448.6 आणि जामखेड 626.

