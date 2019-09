Featured मुख्य बातम्या सार्वमत विधानसभा निवडणुकीसाठी वाढले 30 हजार मतदार Sarvmat Digital Share











अंतिम यादी प्रसिद्ध : 12 मतदारसंघांत 34 लाख 68 हजार 522 मतदार अहमदनगर (प्रतिनिधी) – विधानसभा निवडणुकीसाठी अंतिम मतदारयादी जिल्हा निवडणूक शाखेने शनिवारी प्रसिद्ध केली. लोकसभा निवडणुकीनंतर नगर जिल्ह्यात 30 हजार नवमतदारांची नावे वाढली असून स्थलांतरित, दुबार आणि मृत मतदार वगळून जिल्ह्यात 12 मतदारसंघांत 34 लाख 68 हजार 522 मतदार असल्याची माहिती जिल्हा निवडणूक शाखेच्या वतीने देण्यात आली. विधानसभा निवडणुकीचा बिगूल 15 सप्टेंबरच्या जवळपास वाजण्याची शक्यता आहे. यामुळे जिल्हा निवडणूक शाखेकडून विधानसभा निवडणुकीच्या अनुषंघाने कामे उरकण्याचा धडाका लावला आहे. जिल्ह्यासाठी आवश्यक मतदान यंत्राची प्रथमस्तरीय तपसणी जवळपास पुर्ण झाली असून आता मॉपपोल (अभिरूप मतदान) घेणार येणार आहे. शनिवारी जिल्हा निवडणूक शाखेने अंतिम मतदार यादी प्रसिध्द केली आहे. आता विधानसभा निवडणुकीसाठी हीच यादी अंतिम राहणार आहे. यामुळे निवडणुकीसाठी याच यादीची छपाई करण्यात येणार आहे. निवडणुकीसाठी माघार घेईपर्यंत मतदारांना मतदार यादीत नावे नोंंदविता येणार असून ही नावे पुरवणी मतदार यादीत समाविष्ठ करण्यात येणार आहे. शनिवारी अंतिम मतदार याची ग्रामपंचायत, पंचायत समिती आणि तहसील कार्यालयात प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. त्या ठिकाणी मतदारांना यादीत आप-आपले नावे पाहता येणार आहे. 15 जुलैला जिल्हा निवडणूक शाखेने प्रारूप मतदार यादी प्रसिध्द केली होती. त्यानंतर यादीवर हरकती घेणे, दुबार नावे, मयत स्थलांतरी नावे वगळण्याची प्रक्रिया राबविण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीनंतर साधारणपणे 35 हजार नव्याने मतदारांची नावे मतदार यादीत समाविष्ठ करण्यात आली होती. यातील सुमारे 5 हजार नावे हे मयत, स्थलांतरीत आणि दुबार मतदारांची असल्याने ती वगळण्यात आली आहेत. 162 तृतीतपंथी मतदार

जिल्हा निवडणूक शाखेने प्रसिध्द केलेल्या अंतिम मतदार यादीत 18 लाख 5 हजार 526 पुरूष आणि 16 लाख 71 हजार 459 महिला तर 162 तृतीतपंथी मतदार आहे. यात सर्वाधिक हे नगर शहरात 74, श्रीरामपूर 55 आणि संगमनेर, पारनेरमध्ये एकही मतदार नाही. सर्वाधिक मतदार शेवगाव-पाथर्डीत

जिल्ह्यात 12 विधानसभा मतदारसंघ असून यात सर्वाधिक मतदार हे शेवगाव-पाथर्डीमध्ये 3 लाख 40 हजार 390 असून त्यानंतर 3 लाख 20 हजार पारनेर, 3 लाख 10 हजार श्रीगांेंदा मतदारसंघात आहेत. सर्वात कमी मतदान अकोले तालुक्यात 2 लाख 53 हजार आहे. विधानसभानिहाय मतदार

अकोले 2 लाख 53 हजार 969, संगमनेर 2 लाख 69 हजार 283, शिर्डी 2 लाख 62 हजार 164, कोपरगाव 2 लाख 64 हजार 388, श्रीरामपूर 2 लाख 86 हजार 552, नेवासा 2 लाख 62 हजार 137, शेवगाव 3 लाख 40 हजार 390, राहुरी 2 लाख 91 हजार 250, पारनेर 3 लाख 20 हजार 101, नगरशहर 2 लाख 89 हजार 106, श्रीगोंदा 3 लाख 10 हजार 229, कर्जत-जामखेड 3 लाख 18 हजार 953 एकूण 34 लाख 68 हजार 522 असे आहेत.

