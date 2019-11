Featured मुख्य बातम्या सार्वमत साडेसतरा लाखांत जगताप आमदार Sarvmat Digital Share











विधानसभा खर्चाचा तपशील । राठोडांनी खर्चिले 14 लाख । छिंदमचा खर्च पावणे दोन लाख अहमदनगर (प्रतिनिधी) – नगर शहर विधानसभा मतदारसंघातील सर्वच 12 विधानसभा मतदारसंघातील उमेदवारांनी निवडणूकीचा खर्च सादर केला आहे. जिल्हा निवडणूक विभागाने या उमेदवारांचा खर्च भारत निवडणूक आयोगाच्या पोर्टवरही टाकला आहे. निवडणूक प्रचारासाठी आ.संग्राम जगताप यांनी सर्वाधिक 17 लाख 40 हजार 946 खर्च सादर केले आहे. विधानसभा निवडणूकीसाठी 21 ऑक्टोबर रोजी मतदान होऊन 24 ऑक्टोबरला निकाल जाहीर झाला. निवडणूक प्रचारासाठी प्रत्येक उमेदवाराला 28 लाखांपर्यत निवडणूक खर्च करण्यास आयोगाने सांगितले. 23 नोव्हेंरपर्यत विहित नमुन्यात अंतिम खर्च सादर करणे उमेदवारांना बंधनकारक होते. आमदार संग्राम जगताप, माजी अनिल राठोड, यांच्यासह सर्वच 12 उमेदवारांनी 19 नोव्हेंबरलाच अंतिम खर्च सादर केला आहे. आमदार जगताप यांनी निवडणुकीत 17 लाख 40 हजार 946 रूपये इतका खर्च केला. त्यापाठोपाठ शिवसेनेचे उमेदवार अनिल राठोड यांनी 13 लाख 78 हजार 435 रूपये खर्च केले आहेत. अपक्ष उमेदवार सचिन राठोड यांचा निवडणूक खर्च सर्वात कमी 11 हजार 150 रूपये खर्च झाला आहे. उमेदवारांनी सादर केलेला खर्च निवडणूक खर्च निरीक्षक नागेंद्र दीक्षित यांच्या समोर मांडण्यात आला आहे. त्यांनी सर्व उमेदवारांच्या खर्चास मान्यता दिली आहे. खर्च निरीक्षक नागेंद्र दीक्षित, जिल्हा निवडणूक अधिकारी राहुल व्दिवेदी यांच्या संयुक्त स्वाक्षरीने या उमेदवारांचा खर्च भारत निवडणूक आयोगाच्या पोर्टवर 22 नोव्हेंबरला टाकण्यात आला आहे. अनिल राठोड : 13 लाख 78 हजार 758

बहिरनाथ वाकळे : 2 लाख 44 हजार 936

श्रीपाद छिंदम : 1 लाख 66 हजार 011

संग्राम जगताप : 17 लाख 40 हजार 946

संतोष वाकळे : 3 लाख 12 हजार 873

किरण काळे : 1 लाख 87 हजार 072

मीरा असिफ सुलतान : 2 लाख 70 हजार 118

प्रतिक बारसे : 43 हजार 280

श्रीधर दरेकर : 1 लाख 70 हजार 748

सचिन राठोड : 11 हजार 150

सुनिल फुलसौंदर : 17 हजार 050

संदीप सकट : 31 हजार 176

Tags: