प्रत्येक वेळी जिंकलंच पाहिजे असं नाही…

कुटुंबात कलेचा कोणताच वारसा नाही. लहानपणापासूनच चित्र काढण्याची आवड लागली अन् पुढं चांगला चित्रकार होण्याची इच्छाशक्ती जागी झाली. आई-बाबांनी सपोर्ट केला नि गुरूंचंही परफेक्ट मार्गदर्शन लाभल्याने नगरची प्रणिता प्रवीण बोरा थेट देशपातळीवर पोहचलीय. राष्ट्रपती भवनात दहा दिवस राहण्याची संधी तिला याच कलेतून मिळाली. नगरचे नाव रोशन करणार्‍या प्रणिताशी साधलेला हा संवाद… प्रश्न : चित्रकलेची आवड कशी निर्माण झाली ?

प्रणिता : लहानपणापासून चित्रकलेची आवड होती. बालवाडीत असताना कार्यानुभवची वही असायची. त्यातील प्राण्यांचे चित्र हुबेहूब काढायचे. त्यावेळी आमच्या बाई माझी पाटी पहिल्या बॅचपासून शेवटच्या बॅचपर्यंत फिरवायच्या. तिथून आवड निर्माण झाली. त्यानंतर प्राथमिक आणि माध्यमिक वर्गात चित्रकलेच्या परीक्षेत ए ग्रेड होते. अभ्यास सोडून गाणं, नाटक, चित्रकला यामध्ये टॉप असायचे. ते माझ्या वडिलांनी ओळखलं. बारावी झाल्यावर गाणं की चित्र हे ठरत नव्हतं. त्यावेळी वडिलांनी सल्ला दिला आणि चित्रकलेची निवड केली. अनुराधा ठाकूर यांचे मार्गदर्शन लाभलं. नगरमध्ये 5 वर्षे शिक्षण घेतलं. नंतर पुण्यात 2 वर्षे घेतलं. प्रश्न : कुटुंबात कलेचा वारसा आहे का ?

प्रणिता : वडील संगीताचे जाणकार आहेत. हार्मोनियम शिकलेले आहेत. त्यामुळे घरात कळत नव्हतं तेव्हापासून शास्त्रीय संगीत आणि पंडित भिमसेन जोशी यांच्या भजनाने दिवसाची सुरुवात होत होती. खूप सारी पुस्तके वाचायला मिळाली. संगीताचे शिक्षण मिळत गेलं. वडील स्नेहालयात काम करीत असल्यानं नेहमी चांगल्या माणसांची घरी उठबस होती. या संस्थेशी लहानपणापासून जोडले होते. आनंदवन, लोकबिरादरी प्रकल्प, बाबा आमटे, विकास आमटे, अच्युत गोडबोले, अनिल अवचट, युजेंद्र महाजन, प्रकाश आमटे यांचं घरी येणं असायचं. ही सगळी माणसं रिस्क घेऊन जगली. नकळत त्यांचे संस्कार होत गेले. प्रश्न : चित्रकला करिअर म्हणून निवडताना कधी मनात कन्फ्युजन झालं का?

प्रणिता : माझं अगोदरच ठरलं होतं की बी. कॉम, सी. ए., एलएलबी, डॉक्टर, इंजिनिअर वगैरे व्हायचं नाही. असं म्हटलं जातं मारवाडी, गुजराथी लोकांच्या रक्तात व्यापार असतो. मला मात्र लहानपणापासून गाणं आणि चित्रांबद्दल आवड होती. त्यामुळे हे दोनच ऑपशन्स होते. बाकी विषयांचा डोक्यात विचार आला नाही. वडिलांनी मार्गदर्शन केलं आणि चित्रकलेचा पर्याय निवडला. त्यामुळे आता मागे वळून बघताना तो निर्णय चुकला असं वाटत नाही. प्रश्न : जी. डी. आर्ट ते राष्ट्रपती भवनचे निमंत्रण हा प्रवास कसा झाला ?

प्रणिता : मनापासून काम करीत गेले म्हणून यश मिळत गेलं. 2015 ला जी. डी. आर्ट झाल्यानंतर नवीन चित्रकार जसे अंधारात असतात तसे मीही होते. तरीही दिवसातून आठ-दहा तास काम करत होते. बाबा एक दिवस म्हणाले, या चित्रांचं प्रदर्शन करूया. त्यासाठी जहांगीर आर्टशी संपर्क केला. त्यांना चित्रं आवडले. तिथं पहिलं प्रदर्शन झालं. त्यानंतर ललित कला अकादमीची शिष्यवृत्ती मिळाली. त्यावेळी एक चित्र पंतप्रधान कार्यालयासाठी निवडलं गेलं. त्यातूनच राष्ट्रपती भवनचं दहा दिवसंचं निमंत्रण मिळालं. प्रश्न : राष्ट्रपती भवनमधला अनुभव कसा होता ?

प्रणिता : आपण कलाकार म्हणून ज्या माणसांना बघतो ती खूप महान असतात. माणूस म्हणून जेव्हा त्यांच्याजवळ जातो तेव्हा त्यांचे वेगळं रूप बघायला मिळतं. तिथं आलेले संजय भट्टचार्य, चंद्रा भट्टाचार्य, परमजितसिंग, अनुराग खान, चिन्मय राय अशी खूप मोठी माणसं भेटली. त्यांच्यासोबत दहा दिवस घालवता आले. सगळे वयाने मोठे होते. मी त्यांच्यात सर्वात लहान होते. हे दिवस माझ्या आयुष्यातील अतिउच्च होते. प्रश्न : संत मिराबाई चित्रामागील संकल्पना काय आहे ?

प्रणिता : कलाकार ज्या वातावरणात वाढतो, जसे संस्कार होतात, ज्या व्यक्तीचा सहवास लाभतो, ज्या विचारांचा प्रभाव होत या सगळ्या मिश्रणाचं प्रतिबिंब त्याच्या कलेत असतं. मी लहानपणापासून आजीसोबत राहिले आहे. तिची सकाळ गीता पठणाने व्हायची. ती मी ऐकत अनेक श्लोक पाठ झाले. ज्यावेळी राष्ट्रपतींनी विचारले हे काय आहे? त्यांना सांगितले, हा कृष्ण आहे. मी जेव्हा कृष्णाचा अभ्यास केला त्यानंतर राधाचा मग मिराबाईचा अभ्यास केला. त्यावेळी मिराचं जगणं किती अदभुत आहे. याची जाणीव होत गेली. या चित्रात मिराबाईच्या जीवनाचं चित्रण त्यात केलं आहे. हे राष्ट्रपतींना खूप आवडलं. त्यांनी टाळ्या वाजवून शाबासकी दिली. प्रश्न : चित्र पाहताना सामान्य लोकांनी त्याकडे कसं बघावं ?

प्रणिता : चित्रकडे कसं पहायचं हा विषय खूप मोठा आहे. चित्रपट बघण्याचा जसा कोर्स आहे तसा चित्र बघण्याचा पण आहे. पण ते प्रत्येकाला शक्य होत नाही. प्रत्येक जण ज्याच्या त्याच्या अँगलने चित्र बघत असतो. काही वेळेस काय होतं की, आपल्या चित्रात काय आहे हे आम्हाला देखिल माहीत नसत. काही प्रेक्षक येऊन सांगतात की, तुमच्या चित्रात अमूकअमूक आहे. ते आम्हाला नव्यानं कळतं. त्यामुळे चित्र बघण्यासाठी असा काही नियम नाही. प्रत्येकजण आपल्या जाणीवेतून बघत असत. चित्र बोलत असतं तुम्ही ते बघितलं पाहिजे. प्रश्न : तुमच्या चित्रकलेची प्रेरणा कोण आहे ?

प्रणिता : आतापर्यंत अनेक मार्गदर्शक मिळाले. पण पहिले गुरू आई-वडील असतात. त्यांच्यानंतर ज्यांनी मला घडवलं ते नवनाथ चोभे. त्यांच्या मार्गदर्शनाशिवाय मी इथपर्यंत पोहोचले नसते. प्रश्न : इथून पुढची तुमची वाटचाल कशी असणार आहे ?

प्रणिता : राष्ट्रपती भवना येथील कार्यक्रमानंतर मला अधिक मेहनत घ्यावी लागेल हे समजलं. तिथं आलेल्या लोकांची मेहनत, काम पाहिलं आहे. त्यामुळे माझी अधिक जबाबदारी वाढली आहे. आता एकच लक्ष आहे की मला चांगलं काम करायचं. ललित कला अकादमीसाठी निवड झाली आहे. तिथं पुढचं प्रदर्शन होणार आहे. प्रश्न : मागील चित्राकडे पाहिल्यानंतर ते कधी पुसाव वाटलं का ?

प्रणिता : तसं कधीच वाटलं नाही. त्या वयातील आपल्या विचारांचं प्रतिबिंब असतं. वाईट किंवा चांगलं असं मोजमाप होऊ शकत नाही. त्या चित्रांकडे पाहिल्यावर यापेक्षा चांगल चित्र काढू असं वाटतं. अधिक मेहनत घेतली पाहिजे आणि नवीन ऊर्जा मिळत राहते. पिकासो म्हणतो की, कलाकृती ही वैयक्तिक बाब आहे. त्याला कोणत्याही तराजूत मोजू शकत नाही. प्रश्न : पूर्णवेळ चित्रकलेला वाहून घेतल्यानंतर शास्त्रीय संगीतासाठी कसा वेळ देता?

प्रणिता : संगितासाठी वेळच मिळत नाही. चित्रकला आणि संगीत या दोन्ही गोष्टी खूप वेळ देऊन करण्याच्या आहेत. त्याला वरवर करण्याची कला नाही. अधूनमधून गाणी ऐकत असते. तासन्तास एकाजागी बसून रहावं लागतं. लोकांशी जास्त संबंध येत नाही. वाचायला वेळ म़िळत नाही. त्यावेळी दिवसभर वेगवेगळ्या मुलाखती ऐकत असते. राग, शास्त्रीय संगीत ऐकत असते. प्रश्न : चित्रकलेच्या क्षेत्रात करिअर करू इच्छिणार्‍यांसाठी काय सांगाल ?

प्रणिता : या क्षेत्रात यायचं असेल तर प्रचंड संयम, आत्मविश्वासाची गरज आहे. स्टार पण महत्त्वाचे असतात. काही खूप उत्कृष्ट कलकार असतात. मात्र संधी अभावी दुर्लक्षित राहतात. अशावेळी पेशन्स खूप महत्त्वाचे आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचा असतो कुटुंबाचा सपोर्ट. त्यांच्याशिवाय काहीच शक्य नाही. मला वडिलांनी खूप पाठिंबा दिला. आर्थिक अडचण कधी जाणवली नाही. त्यामुळे हा सपोर्ट महत्त्वाचा आहे. घरात कोणतेही कलेची पार्श्वभूमी नाही. प्रत्येकवेळी जिंकलं पाहिजे असं काही नाही. आपलं काम इतिहासात अजरामर राहिलं पाहिजे. आर्टिस्ट इन रेसिडेन्स उपक्रमांतर्गत 10 दिवसांसाठी राष्ट्रपती भवन येथे निमंत्रित. संत मिराबाई चित्रांचे राष्ट्रपतींकडून खास कौतुक. त्यांनी काढलेलं चित्र पंतप्रधान कार्यालयात चित्र लावण्यात आलं आहे. आजपर्यंत बॉम्बे आर्ट सोसायटी, जहाँगीर आर्ट गॅलरी, जे. जे. स्कूल ऑफ आर्ट, मॉडर्न आर्ट गॅलरी येथे प्रणिताच्या चित्रांचे प्रदर्शन सक्सेस झालं आहे. नगरच्या बाई इचरजबाई फिरोदया येथे प्राथमिक शिक्षण, भाऊसाहेब फिरोदिया प्रशालेत माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण, रचला कला महाविद्यालयात जी. डी. आर्टचे शिक्षण तिने पूर्ण केले.

