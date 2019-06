ब्लॉग Blog: अमेरिका-इराणमध्ये कधीही ठिणगी ? Sarvmat Digital Share











अमेरिकेच्या इशार्‍यावर चालणारी इराणमधील शहा यांची राजवट कट्टर इस्लामी असलेल्या आयातुल्लाह खोमेने यांनी उलथवून टाकली तेव्हापासून इराणमध्ये इस्लामी पद्धतीची राजवट चालू आहे. 1979 ला शहा पदच्यूत झाले आणि ते पळूनही गेले. तेव्हा पासून अमेरिका आणि इराणमध्ये हाडवैर सुरू आहे. अमेरिकेचे एक प्रवासी विमान इराणमध्ये पळवून नेण्यात आले. त्यावेळचे अमेरिकेचे अध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्या सरकारने इस्त्रायलच्या धर्तीवर त्या ओलिसांना सोडविण्यासाठी चार विमाने पाठविली खरी परंतु त्यातील दोन विमाने वाटेतच कोसळल्याने अमेरिकेचे हसू झाले. तेव्हापासून अमेरिका आणि इराण यांच्यात धुसफुस सुरू आहे.

आखातातला तणाव वाढतोय. अमेरिकेने नुकताच एक व्हिडिओ प्रसिद्ध करत दावा केला आहे, की गेल्या गुरुवारी ओमानच्या आखातात तेलाच्या दोन टँकरांवर झालेला हल्ला इराणने केला होता. या घटनेबद्दल अजून आणखीन कोणतीही ठोस माहिती समोर आलेली नाही. पण हे पुरावे सारे काही स्पष्ट सांगत असल्याचं ट्रंप प्रशासनाचे म्हणणे आहे. मग आता पुढे काय होणार, असा प्रश्न उभा रहातो. अमेरिका याचं उत्तर कसं देणार? प्रकरण गंभीर होत चाललंय. अमेरिकेच्या संरक्षण खात्याचं मुख्यालय पेंटागॉनने प्रसिद्ध केलेल्या या अंधुक व्हिडिओमध्ये एक लहान इराणी जहाज दिसतेय. 13 जून रोजी ज्या तेलाच्या दोन टँकरांवर हल्ला झाला, त्यातल्या एकाच्या बाहेरच्या बाजूला असलेली, स्फोट न झालेली स्फोटकं बाहेर काढताना या इराणी जहाजाचा क्रू दिसत असल्याचा दावा करण्यात येतोय. अमेरिकेसमोर इराण गेल्या 40 वर्षांत का झुकला नाही? या हल्लयामागे इराणचाच हात असल्याचा थेट आरोप अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माईक पाँपेओ यांनी केला. आपल्याला यामध्ये मुद्दाम अडकविण्यात येत असल्याचे म्हणत इराणने हे आरोप फेटाळले आहेत. इराण आणि इतर देशांमधील संबंध बिघडवण्याचा कोणीतरी प्रयत्न करतेय, असे इराणच्या एका अधिकार्‍याने सांगितले. आता अशी भीती व्यक्त केली जातेय की ही आतापर्यंत सुरू असलेल्या या शाब्दिक लढाईचं रूपांतर युद्धात तर होणार नाही ना! वरवर पाहता अमेरिकन नौदलाने प्रसिद्ध केलेला व्हीडिओ हा ठोस पुरावा असल्याचं वाटतं. पण या हल्ल्याविषयीची अजून बरीच माहिती समोर आलेली नाही. उदाहरणार्थ, या तेलाच्या टँकरला स्फोटकं नेमकी कधी बांधण्यात आली? या भागामध्ये अमेरिकन नौदलाचं बर्‍यापैकी अस्तित्त्व असल्याने या भागामधली गुप्त माहिती मिळवण्यासाठीची त्यांची क्षमताही चांगली आहे. याबाबत नक्कीच आणखी माहिती समोर येईल आणि दोन्ही जहाजांच्या फॉरेन्सिक तपासणीतूनही अनेक पुरावे मिळतील. पाँपेओ यांनी म्हटले होते की कोणतेही कारण नसताना करण्यात आलेले हे हल्ले आंतरराष्ट्रीय शांतता आणि सुरक्षेच्या दृष्टीने धोक्याचे आहेत. इराणकडून एकप्रकारे तणाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि हे खपवून घेतलं जाणार नाही. हे आरोप अतिशय गंभीर आहेत आणि यातून सवाल असा उभा राहतो, की याबाबत अमेरिका नेमके काय करण्याच्या तयारीत आहे? मुत्सद्दी कारवाई हा एक पर्याय असू शकतो. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर इराणवर टीका करून, त्यांच्यावर आर्थिक निर्बंध लादून इराणला एकटं पाडणं, हा एक पर्याय अमेरिकेपुढे आहे. पण एक मतप्रवाह असाही आहे की सध्या लादलेल्या निर्बंधांमुळेच ही परिस्थिती आलेली आहे. एवढे मात्र खरे, की इराणवरचा दबाव वाढतोय. मग आता होणार काय? अमेरिका कोणत्या प्रकारच्या लष्करी कारवाईने प्रत्युत्तर देणार? अमेरिकेचे आखातातील सहकारी देश आणि इतर सहकारी देश याविषयी काय भूमिका घेणार? आणि सैनिकी कारवाईचा परिणाम काय होणार? हल्ला करण्यात आल्यास इराणही प्रत्युत्तर दिल्याशिवाय गप्प बसणार नाही. लहान लहान हल्ल्यांसोबतच जहाजांवर आणि इतर ठिकाणीही मोठे हल्ले करण्यात येऊ शकतात. यामुळे तेलाच्या किमती आणि विम्यासाठीच्या प्रीमियममध्ये वाढ होईल. आणि कदाचित यापुढेही जाऊ प्रत्युत्तरादाखल कारवाई करण्यात येईल. यापैकी काहीही घडू शकतं. म्हणूनच इराण किंवा अमेरिकेपैकी कुणालाच युद्ध व्हावं, असं पूर्णपणे वाटत नाही. अमेरिकेचं सैन्य शक्तिशाली आहे, पण आकाश आणि समुद्रमार्गे इराणसोबत लढणं त्यांच्यासाठी धोकादायक ठरू शकतं. आतापर्यंत असं लक्षात आलंय की राष्ट्राध्यक्ष ट्रंप इतर देशांशी वाद तर घालतात पण त्यांच्या विरोधात कोणतीही ठोस लष्करी कारवाई करण्याचं टाळतात. आपल्याला याचं प्रत्युत्तर देण्यासाठी कारवाई करावी लागेल, असं इराणने एकूणच परिस्थितीचा चुकीचा अंदाज लावत अमेरिकन सरकारला ठणकावलं आहे. म्हणूनच अशी भीती व्यक्त करण्यात येतेय, की ठरवून युद्ध झालं नाही तरी चुकीमुळे किंवा अपघातामुळे होऊ शकतं. इराण आणि अमेरिका एकमेकांना इशारे देत आहेत. इराणला असं वाटू शकतं की अमेरिका या भागात प्रभाव वाढवून त्यांना घाबरविण्याचा प्रयत्न करतेय आणि ते हे स्वीकारायला तयार नाहीत. पण असंही होऊ शकतं की इराणी रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स या इशार्‍याचा चुकीचा अर्थ लावत आहे. अमेरिकेला वाटतं त्यापेक्षा किती तरी जास्त पटीने आपल्याला आखातामध्ये वावरण्याचं स्वातंत्र्य असल्याचं त्यांना वाटू शकतं. फ्रान्स आणि जर्मनीसारख्या अमेरिकेच्या सोबती देशांनी सावध राहण्याचा सल्ला दिलेला आहे. ब्रिटनचा अमेरिकेवर विश्वास असला तरी ते या सार्‍या घटनांकडे पाहण्याचा आपला स्वतंत्र दृष्टिकोन असल्याचं ब्रिटनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी म्हटलं आहे. कोणतीही कारवाई करण्याआधी ट्रंप यांनाही नीट विचार करावा लागेल. त्यांनी पदभार स्वीकारल्यापासून अनेकांनी त्यांच्यासोबत काम करण्यास नकार दिला होता. यामध्ये रिपब्लिकन परराष्ट्र नीती तज्ज्ञही होते. परराष्ट्र धोरणांबाबत ट्रंप यांची मतं पाहता एक दिवस ते संकट ओढवून घेणार असल्याचं त्यांचं मत होतं. एका क्षणी असं वाटलं होतं की उत्तर कोरिया आणि सीरियासोबत युद्ध होणार, पण ते संकट टळलं. पण यावेळी व्हाईट हाऊससमोर एक मोठं संकट उभं ठाकलंय. त्यांचं प्रत्येक पाऊल महत्त्वाचं असणार आहे. फक्त मध्यपूर्वच नाही तर यामुळे अमेरिकेच्या आखातातील मित्रराष्ट्रांसोबतच्या नातेसंबंधांवरही याचा मोठा परिणाम होईल. पण अमेरिकेचे हे राष्ट्रपती आणि त्यांची ही वेगळी धोरणं नेमकी हाताळायची कशी, हेच यापैकी अनेकांच्या लक्षात येत नाही. यातूनच या दोन देशांत नजीकच्या काळात युद्ध झाले तर नवल वाटायला नको. -प्र. के. कुलकर्णी

