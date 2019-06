Featured सार्वमत मान्सूनपूर्व पावसाने अकोलेकरांची दाणादाण Sarvmat Digital Share











घरे पडली पत्रे उडाली झाडे उन्मळून पडली विद्युत तारा तुटल्या आ. पिचड व कार्यकर्ते धावले मदतीला अकोले (प्रतिनिधी) – अकोले शहर व परिसरात विजांचा कडकडाट,सोसाट्याचा वार्‍यासह जोरदार पावसाचा तडाखा बसला..प्रचंड उकाड्याने हैराण झालेल्या नागरिकांना या पावसामुळे दिलासा मिळाला असला तरी या पहिल्याच पावसाने शहरवासीयांची दाणादाण उडून दिली. अनेक ठिकाणी घरांच्या भिंती कोसळल्या,घर व जनावरांचे गोठे यावरील पत्रे उडाली, रस्त्यावर झाडे उन्मळून पडली त्यामुळे ठिकठिकाणी वाहतूक कोंडी निर्माण झाली.बाजार समितीमध्ये व्यापार्‍यांनी खरेदी केलेला कांदा भिजला. विजांचे खांब वाकले, अनेक ठिकाणी तारा तुटल्या. त्यामुळे सायंकाळपासून वीज पुरवठा खंडित झाला आहे. सुमारे अर्धा तास वादळी पावसाचे थैमान सुरू होते. त्यांनतर थांबलेला पाऊस तीन तासांनंतर पुन्हा पावसास सुरुवात झाली.सुमारे अर्धा तास मुसळधार पाऊस पडला. रात्री उशिरापर्यंत विजांचा कडकडाट सुरूच होता. दरम्यान आमदार वैभवराव पिचड, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष शंभू नेहे, उपनगराध्यक्ष बाळासाहेब वडजे, नगरसेवक नामदेव पिचड, सचिन शेटे, अगस्ती कारखान्याचे संचालक इंजि. सुनील दातीर, बाजार समितीचे माजी सभापती सुधाकर देशमुख, युवक कार्यकर्ते राहुल देशमुख, प्रा. भूषण जाधव, राजेंद्र गोडसे, सागर वाकचौरे, तुषार सुरपुरीया, संदेश शेटे, सूरज नाईकवाडी, रमेश पुंडे आदींनी नुकसानग्रस्त भागाची पाहणी करत अकोले संगमनेर रस्त्यावर सुगाव बुद्रुक फाट्यापर्यंत रस्त्यावर पडलेली झाडे जेसीबीच्या साहाय्याने बाजूला करण्यासाठी प्रयत्न केले. दोन्ही बाजूने खंडित झालेली वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी परिश्रम घेतले. सायंकाळी सव्वा पाचच्या सुमारास विजांचा कडकडाटासह पावसास सुरुवात झाली. सुमारे अर्धा तास वादळी वारा, विजांचा कडकडाट आणि पावसाचे थैमान सुरू होते. सोसाट्याच्या वार्‍यामुळे आंब्याच्या झाडांवरील कैर्‍या गळूूून पडल्या. अनेक ठिकाणी रस्त्यावर, घरांवर झाडे उन्मळून पडली. त्यामुळे वीजपुरवठा खंडित झाला..शेकईवाडी येथे बापू दारकू बाळसराफ यांच्या घराची पडझड झाली. त्यांच्या घराचे पत्रेही उडून गेली आहेत. घरातील साहित्य वाचवता वाचवता बाळसराफ हे जखमी झाले आहेत. चिरेबंदी परिसरात संजय धर्माधिकारी यांच्या वाड्यावरचे पत्र्याचे पूर्ण छप्पर लाकूड पत्र्यासह उडून गेले. छपराचा मोठा भाग लगतच्या चाफ्याच्या मोठ्या झाडावर जाऊन आदळला. त्याच परिसरातील प्रदीप धर्माधिकारी, रमेश धर्माधिकारी यांच्या घरावरचेही पत्रे उडाले. हायमॅक्स दिवे लावलेला विजेचा खांबही वाकला.

सुगाव खुर्द येथे ज्ञानदेव कोल्हाळ यांच्या राहत्या घराचे पत्रे उडाले तर शरद पवार यांच्या माल वाहतूक करणार्‍या गाडीची काच फुटली. आदिवासी भिल्ल समाजाच्या झोपड्यांमध्ये पाणी शिरले, त्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सुगाव बुद्रुक येथे हभप दीपक महाराज देशमुख यांच्या जनावरांच्या गोठ्या वर झाड पडले. जयवंत देशमुख व बाळासाहेब दाजी देशमुख यांच्या घरावरचे पत्रे उडाली. सुगाव येथीलच कोतूळ रस्त्यावरील बाळासाहेब सातपुते यांच्या जनावरांच्या गोठ्या वर मोठे झाड पडले. संजय शिंदे व रामनाथ देशमुख यांच्या घराचेही पत्रे उडाली. अकोले शहरात कारखाना रोड, समशेरपूर रोड येथेही झाडे उन्मळून पडल्याने वाहतूक कोंडी झाली होती. जेसीबीच्या साहाय्याने रस्त्यावर पडलेली झाडे दूर करण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते, शहरात अनेक ठिकाणी लावलेले फ्लेक्स वार्‍याने रस्त्यावरील वाहनांवर जाउन पडले. त्यामुळे वाहने एकमेकांना आदळली.

येथील महालक्ष्मी मंदिर परिसरात नारायण गायकवाड यांच्या घराचे पत्रे उडाले तर संतोष भोत यांच्या बंगल्यावरील पत्र्याची शेड उडून खाली पडली. अनेकांच्या टेरेस वर असणार्‍या प्लास्टिक पाण्याच्या टाक्या रस्त्यावर पडून फुटल्या. अनेक ठिकाणी पहिल्याच पावसाने दाणादाण करून सोडली आहे. महालक्ष्मी कॉलनी येथे बाळासाहेब वालझाडे यांच्या घरासमोर लग्नाच्या निमित्ताने उभारलेला मंडप कोसळून पडला. ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सैनिक सुधाकर शालीग्राम यांच्या घरासमोर मोठे झाड उन्मळून पडल्याने त्यांच्या घराच्या संरक्षक भिंतीवर पडले. त्यामुळे भिंत पडली. तर याच परिसरात अनेक ठिकाणी विजांचा तारा रस्त्यावर पडल्या आहेत. अकोले संगमनेर रस्त्यावरील शेकईवाडी ते सुगाव बुद्रुकपर्यंत मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक विस्कळीत झाली. आमदार वैभवराव पिचड व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते घटनास्थळी पोहचून प्रशासनाच्या मदतीने रस्ता खुला करण्यासाठी प्रयत्न केले. येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती मध्ये आज झालेल्या कांदा लिलावात व्यापार्‍यांनी खरेदी करून ठेवलेला कांदा भिजला. सर्वच व्यापार्‍यांची कांदा गोण्यांची मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे. वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी आ. पिचड रस्त्यावर

अकोेले-संगमनेर रस्त्यावरील शैकईवाडी परिसरात मोठ्या प्रमाणावर वृक्ष उन्मळून पडल्याने वाहतूक ठप्प झाली होती. आमदार वैभवराव पिचड व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते यांनी घटनास्थळी जावून प्रशासनाच्यावतीने रस्ता मोेकळा करण्यासाठी प्रयत्न केला. पावसाने झालेल्या नुकसानीचे तातडीने पंचनामे करण्यात यावेत तसेच खंडित झालेला वीज पुरवठा 24 तासांच्या आत सुरळीत करण्यात यावा, अशी मागणी आमदार वैभवराव पिचड यांनी केली आहे. शेतकर्‍यांना दुष्काळात कोणतीच नुकसान भरपाई मिळालेली नाही, आता या नुकसानीची तरी किमान भरपाई व्हावी, असे त्यांनी ‘सार्वमत’शी बोलतांना सांगितले. राहुरी शहरात मृग नक्षत्राची हजेरी राहुरी (प्रतिनिधी)- राहुरी तालुक्यात काल राहुरी शहर, बारागाव नांदूर, देवळाली प्रवरा, राहुरी फॅक्टरी, कोंढवड, शिलेगाव भागात हलक्या स्वरूपाचा पाऊस झाला.

राहुरी शहरात काल सायंकाळी अचानक आभाळ भरून आल्यानंतर साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास वादळी वार्‍यासह पाऊस सुरू झाला. सुमारे अर्धा तास सुरू असलेल्या पावसामुळे रस्त्यावर पाणी साचले. तर वादळी वार्‍यामुळे काही ठिकाणी झाडाच्या फांद्या मोडून पडल्या. अधूनमधून विजेचा कडकडाटही सुरूच होता. दरम्यान, मृगाच्या पहिल्याच सरी अंगावर घेऊन भर पावसात आनंदाने नाचण्या-बागडण्याचा मोह चिमुकल्यांबरोबरच तरूणांनाही आवरता आला नाही. पहिलाच पाऊस अंगावर घेत अनेकांनी या मृगाच्या सरींचे स्वागत केले. देवळाली प्रवरा व राहुरी फॅक्टरी येथे वादळी वार्‍यासह तुरळक स्वरूपाचा पाऊस झाला. तर बारागाव नांदूर, कोंढवड, शिलेगाव भागात हलक्या स्वरूपाचा पाऊस झाला. दरम्यान, मृगाच्या सरींनी राहुरी तालुक्यात हजेरी लावल्याने शेतकर्‍यांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

Tags: