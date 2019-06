Featured सार्वमत निवडून येण्याची क्षमता असलेल्यांना उमेदवारी Sarvmat Digital Share











वंचित बहुजन आघाडीची जिल्ह्यात निवडणूक पूर्वतयारी अहमदनगर (प्रतिनिधी) – जिल्ह्यातील वंचित बहुजन आघाडी, भारिप बहुजन महासंघ व एमआयएमच्या कार्यकर्त्यांनी संयुक्तपणे पूर्ण ताकदीनिशी विधानसभा निवडणूक पूर्वतयारीला लागावे असे आवाहन वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य प्रवक्ते प्रा. किसन चव्हाण यांनी केले. निवडून येण्याची क्षमता असलेला उमेदवार देण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. येथील शासकीय विश्रामगृहामध्ये झालेल्या वंचित बहुजन आघाडीच्या प्रमुख कार्यकर्त्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. ज्येष्ठ नेते प्राचार्य स्वरूपचंद गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीस वंचित बहुजन आघाडीचे अहमदनगर दक्षिणचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. अरुण जाधव, उत्तरेचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. जालिंदर घिगे, भगवान राऊत, ज्येष्ठ नेते जीवन पारधे, शिरीष गायकवाड, भारिपचे जिल्हा उपाध्यक्ष दादा पाडळे, भारिपचे जामखेड तालुका अध्यक्ष बापूसाहेब गायकवाड, वंचित बहुजन आघाडी कर्जतचे तालुकाध्यक्ष सोमनाथ भैलूमे, भास्कर भैलूमे, योगेश साठे, सागर भिंगारदिवे यांच्यासह भारिप व वंचित आघाडीचे प्रमुख कार्यकर्ते उपस्थित होते. प्रा. चव्हाण म्हणाले की, आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी सर्व कार्यकर्त्यांना विश्वासात घेऊन निवडून येण्याची क्षमता असलेला उमेदवार देण्यात येईल. त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यातील कार्यकर्त्यांनी आपल्या गावातच कार्यकर्त्यांना एकत्र करून निवडणूक पूर्वतयारी करावी. अ‍ॅड. अरुण जाधव म्हणाले की, वंचित बहुजन आघाडी, भारिप व एम. आय. एम. च्या कार्यकर्त्यांनी अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपलब्ध परिस्थिती मध्ये व उपलब्ध साधन सामुग्रीच्या मदतीने लोकसभा निवडणूक अत्यंत अटितटीने लढविली. सर्वांनी एकजुटीने व मोठ्या ताकदीने काम केले आणि अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन केले. हे सर्व कार्यकर्ते अभिनंदनास पात्र आहेत. आता विधानसभा निवडणुकांना 4 महिने बाकी आहेत. या 4 महिन्यांच्या कालावधीत नगर जिल्ह्यातील विधानसभा मतदार संघाची मजबुतपणे बांधणी करण्याची संधी आहे. या संधीचा सर्वांनी फायदा घेतला पाहिजे. प्राचार्य स्वरूपचंद गायकवाड म्हणाले की, येत्या विधानसभा निवडणुकीच्या माध्यमातून वंचित बहुजन आघाडीला आता सत्तेत पाठवायचे अशी खूणगाठ मनाशी बांधून कार्यकर्त्यांनी मोठ्या जोमाने कामाला लागले पाहिजे. लोकांच्यामध्ये जाऊन जागृती केली पाहिजे व बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार तळागाळापर्यंत पोहचविले पाहिजे. कुठल्याही पार्टीला यश मिळविण्यासाठी केडर बेस कार्यकर्त्यांची गरज असते. त्यासाठी अ‍ॅड. प्रकाश आंबेडकर हे स्वतः नगर जिल्ह्यात कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण शिबिर घेणार आहेत. यावेळी पोपटराव जाधव, जीवन पारधे, शिरीष गायकवाड, सागर भिंगारदिवे, योगेश साठे, भास्कर भैलूमे, प्रतिक बारसे, अ‍ॅड. अतुल सरवदे, सुरेश चव्हाण, बापूसाहेब गायकवाड, सोमनाथ भैलूमे, दादा पाडळे यांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. डॉ. जालिंदर घिगे यांनी प्रास्ताविक केले. भगवान राऊत यांनी सूत्रसंचालन केले. स्वरूपचंद गायकवाड यांनी आभार मानले. या बैठकीस नागेश शिंदे, सागर चाबुकस्वार, अनिल पाडळे, किरण पाटोळे, योगेश पाटोळे, प्रवीण जाधव, बाळासाहेब साळवे, संदीप जाधव, बाबा कदम, दत्तात्रय कसबे, पी. एस. जाधव, उत्तमराव सावंत, किरण जाधव, जीवन कांबळे, सैफ सय्यद, मोहसीन शेख, केतन पांडुळे, अशोक गाडे, भगवान घोडके आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते. जिल्ह्यात अशा होणार बैठका आगामी विधानसभा निवडणूक यशस्वी करण्यासाठी जिल्ह्यातील कार्यकर्त्यांचे प्रशिक्षण शिबिर तसेच तालुकानिहाय बैठका घेऊन कार्यकर्त्यांचे जाळे निर्माण केले जाईल. त्यासाठी 14 जून रोजी पाथर्डी, 15 जून रोजी शेवगाव, 17 जून रोजी कर्जत, 20 जून रोजी राहुरी, 22 जून रोजी नगर शहर व तालुका, 23 जून रोजी जामखेड अशा तालुकानिहाय वंचित, भारिप व एम.आय.एम. कार्यकर्त्यांच्या बैठका घेतल्या जाणार आहेत.

