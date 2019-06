Featured सार्वमत नगराध्यक्षा आदिक यांची मागणी फेटाळली Sarvmat Digital Share











अपात्रता तक्रारीची चौकशी प्रकरण थांबविण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार श्रीरामपूर (प्रतिनिधी)- श्रीरामपूरच्या नगराध्यक्षा अनुराधा आदिक यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग केल्याने त्यांना महाराष्ट्र नगरपरिषद, नगरपंचायत व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या कलम 55 अ व ब नुसार अपात्र ठरविण्याबाबत माजी नगराध्यक्ष संजय फंड, ज्येष्ठ नगरसेवक श्रीनिवास बिहाणी, दिलीप नागरे, मुजफ्फर शेख यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने चालू असलेले चौकशीचे कामकाज थांबविण्याची नगराध्यक्षा आदिक यांची मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे, अशी माहिती तक्रारदारांच्याचे वकील अ‍ॅड. ज्ञानेश्‍वर बागुल यांनी दिली. नगराध्यक्षा आदिक यांनी पदाचा दुरुपयोग केल्याने राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाकडे त्यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. दाखल तक्रारीची दखल घेत शासनाने सदर प्रकरणाची त्वरित चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अहमदनगर यांना दिले होते. त्यानुसार जिल्हाधिकार्‍यांनी सदर प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी अनुक्रमे श्रीरामपूर आणि शिर्डीच्या प्रांताधिकार्‍यांची नेमणूक केली होती. दोन्ही ठिकाणी तक्रारीच्या अनुषंगाने चौकशीचे कामकाज पूर्ण झाले होते. परंतु सदर चौकशीचे कामकाज थांबवावे म्हणून नगराध्यक्षा आदिक यांनी अ‍ॅड. मजहर जहागिरदार यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे (डब्ल्युपी 4392/2019) नुसार दाद मागून सदर प्रकरणाच्या चौकशी कामकाजाला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. आदिक यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, नगराध्यक्षांच्या बाबतीत केलेल्या तक्रारीच्या चौकशीचे कामकाज श्रीरामपूर आणि शिर्डी येथे चालू आहे. आणि एकाचवेळी दोन्ही ठिकाणी चौकशी होऊ शकत नाही. त्याचबरोबर तक्रारीत दाखल केलेल्या मुद्यांमध्ये तथ्य नसल्याने सदर ठिकाणी चालू असलेले चौकशीचे कामकाज थांबविण्याची मागणी उच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यावर दि. 21 जून रोजी कामकाज पार पडले. यावेळी आदिक यांच्यावतीने अ‍ॅड. पी.एम. शहा यांनी युक्तीवाद केला तर तक्रारदारांच्यावतीने अ‍ॅड. ज्ञानेश्‍वर बागुल यांनी कामकाज पाहिले. यावेळी बागुल यांनी बाजु मांडताना सादर केले की, नगराध्यक्षा आदिक यांच्याविरुद्ध केलेल्या तक्रारीनुसार शिर्डी आणि श्रीरामपूर येथे चालू असलेले चौकशीचे कामकाज पूर्ण झाले असून अनुक्रमे दोन्ही चौकशी अधिकार्‍यांनी आपले चौकशी अहवाल जिल्हाधिकार्‍यांना सादर केलेले आहे. याबाबत पुढील योग्य ती कारवाई जिल्हाधिकारी करीत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.

न्यायालयाने दोन्ही बाजुचा युक्तीवाद ऐकून आदिक यांच्यावतीने करण्यात आलेली चौकशीस स्थगितीची मागणी फेटाळून लावत या प्रकरणात राज्य शासनाने पुढील योग्य ते कार्यवाहीचे कामकाज चालू ठेवण्याचे निर्देश दिले आहे. फंड, बिहाणी, नागरे व शेख यांनी आदिक यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये प्रामुख्याने पदाचा दुरुपयोग, आर्थिक गैरव्यवहार, नगरपरिषदेची आर्थिक फसवणूक याबाबी प्रामुख्याने राज्य शासनाकडे मांडल्या आहेत. पोटनिवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून अफवा पसरविण्याचा विरोधकांचा डाव

माझा न्यायपालिकेवर विश्‍वास आहे. आम्ही केलेल्या याचिकेची प्रत सोमवारी मिळणार आहे. ही बाब न्यायप्रविष्ठ असल्यामुळे न्यायालयाचा आदर करुन सोमवारी याबाबत माझे म्हणणे सादर करील. ज्या लोकांनी माझ्याविरुध्द चौकशी लावली ती आकसापोटी लावलेली आहे. आजची प्रभाग 9 ची निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून माध्यमांना चुकीची माहिती देऊन जनतेत खोट्या अफवा पसरविण्याचा नेहमीचा उद्योग विरोधक करत आहेत. मात्र जनता सुज्ञ आहे. जनतेला सर्व समजते. पोटनिवडणुकीमध्ये जनता त्यांना त्यांची योग्य जागा दाखवून देणार आहे. आमच्या वकिलाच्या म्हणण्यानुसार आम्ही दाखल केलेली याचिका न्यायालयाने ग्राह्य धरत आम्हांला सुनावणीस संधी द्यावी तसेच याचिकाकर्त्यांच्या परस्पर कुठलाही आदेश पारीत करु नये, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. न्यायालयाची प्रतच माझ्यासह अद्याप कुणालाच मिळालेली नसताना वृत्तपत्रांना चुकीची माहिती कोणी दिली याबाबत आम्ही न्यायालयात जाणार आहोत.

-अनुराधा आदिक, नगराध्यक्षा, श्रीरामपूर नगरपालिका.

