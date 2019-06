Featured सार्वमत काजवे पाहण्यासाठी गेलेल्या संगमनेरच्या पर्यटकांची कार दरीत कोसळली, एक ठार, तिघे जखमी Sarvmat Digital Share











अकोले (प्रतिनिधी) – भंडारदरा परिसरात काजवे पाहायला गेलेल्या संगमनेर मधील पर्यटकांची स्विफ्ट कार मुतखेल गावाजवळ दरीत कोसळली. या अपघातात एक जण जागीच ठार झाला असून तीन जण जखमी झाले. त्यात एकाची प्रकृती गंभीर आहे. शनिवारी पहाटे चार वाजेच्या सुमारास ही घटना घडली. संकेत यशवंत जाधव (रा.चिंचोली गुरव, ता. संगमनेर-हल्ली मुक्काम-इंदिरानगर, संगमनेर) असे या अपघातातील मृत गाडी चालकाचे नाव आहे. तर दत्ता यशवंत शेणकर (वय 29) व पांडुरंग तान्हाजी जाधव (वय 26), प्रवीण सुभाष डफेकर (वय 24), रा. घोडेकर मळा, संगमनेर हे तिघे जखमी झाले. त्यापैकी दोघांवर नाशिक येथे उपचार सुरू आहे तर एक जण किरकोळ जखमी आहे. याबाबत राजूर पोलिसांकड़ून मिळालेली अधिक माहिती अशी की, लवकरच पावसाळा सुरू होणार आहे. त्याच अगोदर अहमदनगर जिल्ह्याची तालुक्याची चेरापुंजी म्हणून ओळख असणार्‍या भंडारदरा, रतनगड, साम्रद आणि घाटघर या भागात काजवा महोत्सव असतो. त्यामुळे अनेक भागातील पर्यटक या भागात काजवे पाहण्यासाठी येत असतात. संगमनेर येथील रहिवासी असललेले चार मित्र आपली स्वीप्ट कार क्रमांक एम एच 12 एच एल 1833 हिने शनिवारी सायंकाळी काजवे पाहण्यासाठी गेले होते. ते भंडारदरा परिसरात काजवे पाहण्यासाठी आपल्या कारने जात असताना भंडारदरा ते रतनवाडी रोडवरील मुतखेलच्या वळणावर त्या पर्यटकांची कार पलटी होऊन सुमारे 70 ते 80 फूटखोल दरीत कोसळली. या अपघातात संकेत यशवंत जाधव (वय 24 रा. इंदिरा नगर, संगमनेर) हा कार चालक ठार झाला तर दत्ता यशवंत शेलार (वय 29) व पांडुरंग तान्हाजी जाधव (वय 26), प्रवीण सुभाष डफेकर (वय 24), रा. घोडेकर मळा, संगमनेर हे तिघे जखमी झाले. त्यापैकी दोघांवर नाशिक येथे उपचार सुरू आहे तर एक जण किरकोळ जखमी आहे. याबाबत पांडुरंग जाधव यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून राजूर पोलिसांनी कार चालकाच्या विरोधात गुन्हा रजिस्टर नंबर 104/2019 भारतीय दंड संहिता 304 (अ), 279, 337, 338, मोटार वाहन कायदा कलम 184 प्रमाणे दाखल केला आहे. अधिक तपास सहायक पोलीस निरीक्षक गोपाळ उंबरकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस नाईक के. एल. तळपे हे करत आहे. भंडारदरा परिसरात काजवे पाहण्यासाठी जर रात्री 12 पर्यंतच वनविभागाने परवानगी दिली आहे असे असतांना मग ही गाडी पहाटे 4 पर्यंत आत कशी काय होती तिला परवानगी कोणी दिली? असा सवाल उपस्थित होता. याचा अर्थ या अपघाताला वन विभागाच्या अधिकार्‍यांचा हलगर्जीपणाच कारणीभूत ठरत असल्याची चर्चा होत आहे. जर वनविभागाने रात्री 12 च्या नंतर या कारला प्रवेश दिला नसता तर हा अपघातच झाला नसता अशी ही चर्चा सोशल मीडियावर होत आहे.

