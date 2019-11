maharashtra आरोग्यदूत आरोग्यदूत : अविश्वास Jalgaon Digital Share











डॉ महेश भिरूड (मानसोपचार तज्ञ) ०२५३-२३१७७८५ विश्वास हा कुठल्याही नात्यातील आधारस्तंभ होय, मग ते नाते मैत्रीचे असो वा रक्ताचे असो. विश्वासाशिवाय नात्यात आनंद आणि समाधान नाही. पती-पत्नी संबंधांमधे कुणी एक नोकरीनिमित्त कामाला गेल्यावर दुस-याच्या मनात खळबळ निर्माण होत असेल, जोडीदाराला फोनवर येणारे संदेश निखळ मैत्री पलीकडचे असण्याची तुम्हाला शंका वाटत असेल, जोडीदाराने परलिंगी व्यक्तीकडे नुसते पाहिले तरी तुमचे मन क्रोधाने पेटून उठत असेल, जोडीदाराला एखाद रहस्य सांगायचे आहे, परंतु ते रहस्य गुप्त ठेवतात की नाही याची आपल्याला खात्री नसेल, तर अशा नात्यामधे विश्वासाशिवाय प्रत्येक क्षण म्हणजे दोघांसाठीही एक दु:खद अनुभव आहे. पती-पत्नीमधील चारित्र्य संशयाच्या बातम्या वारंवार वर्तमान पत्र, टी.व्ही., समाज माध्यमांवर झळकतात. आजच्या आधुनिक जीवनपद्धतीत चारित्र्य संशयाची प्रकरणं ‘गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड, लिव्ह-इन’ अशा संबंधांमधेही उघडकीस येतात. यात एका जोडीदाराकडून दुसर्‍यावर इतर लोकांकडे पहात किंवा लक्ष दिल्याचा आरोप केला जातो, त्याच्या वागणुकीबद्दल नेहमी प्रश्न विचारले जातात, कुठलाही फोन आला तर त्याची साशंक स्वरूपात कसून चौकशी केली जाते मग ते फोन चुकीच्या नंबरहून असो अपघाती असो वा जाहिरातींचे असो, फेसबुक-ट्विटर-व्हाट्सअ‍ॅप सारख्या समाज माध्यमांच्या वापरावर निर्बंध लावले जातात, जोडीदाराचे खासगी सामान किंवा कपडे वारंवार काही खाणाखुणा मिळतात का यासाठी तपासून पाहिले जातात, तू कोठे आहेस?, कुणासोबत आहेस? अशी सतत विचारणा केली जाते, अगदी कुटुंब आणि मित्रपरिवार पासून अलिप्त ठेवून समाज वर्तुळच नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जातो, आपले वैयक्तिक आवड व छंद जोपासण्यास घराबाहेर परवानगी दिली जात नाही. जर या सर्व बाबींना प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला तर जोडीदारावर विवाहबाह्य संबंध असण्याचा आरोप केला जातो, त्यावर राग धरला जातो, अपमान केला जातो, शाब्दिक वा शारीरिक हिंसा केली जाते, स्वतःच्या किंवा जोडीदाराच्या जीवाचे बरेवाईट करण्याचे धमकावले जाते. संशयामुळे चीडचीड, भांडणं, अंमली पदार्थांचे सेवन, मारहाण, एकमेकांपासून फारकत, आत्महत्या किंवा मनुष्यवधाच्या घटना घडतात. त्यानंतर अपराध्याला शिक्षाही होते पण त्याच्या मानसिकतेचा सखोल अभ्यास केला तर लक्षात येईल की हे अपराध टाळण्याजोगे असू शकतात. बहुतांशी हे संशय एकतर्फीच असतात इतरांना त्यात काहीही तथ्य वाटत नाही. पण केवळ अंधविश्वास, अज्ञान, दुर्लक्ष यामुळे कुणाचा तरी नाहक बळी जातो, संसार उद्ध्वस्त होतो. असा विकृत अविश्वास म्हणजे एक वैचारिक भ्रम होय. चुकीच्या विचारसरणीवर आधारलेल्या अढळ विश्वासाला वैचारिक भ्रम म्हणतात. हा एक मनोविकार आहे. याला ओथेलो सिंड्रोम, डिल्युजनल जेलसी अशी शास्त्रीय नावे देखील आहेत. नवरा-बायको व्यतिरिक्त इतर संबंधांमध्येही हा विकार दिसून येतो, जसे बाप-लेक, सावत्र आई-मुलगा, वहिनी-दिर, मालक-नोकर, शिक्षक-विद्यार्थी, इ. असा विकृत संशय पराकोटीला गेल्याने रुग्ण हत्या किंवा आत्महत्या करण्यासाठीही उद्युक्त होऊ शकतो. मेंदूच्या विशिष्ट भागात घडणारे रासायनिक बदल या आजारात लक्षणे निर्माण करतात, त्यासाठी अनुवांशिकता, गर्भावस्थेतील जंतुसंसर्ग, मेंदुची अनियमित वाढ किंवा इजा, नशेली पदार्थांचे सेवन, मानसिक ताणतणाव अशी कारणे शास्त्रीय अभ्यासात सिद्ध झाली आहेत. मद्यपान किंवा त्यासारख्या इतर अंमली पदार्थांच्या अतिसेवनामुळे मनोलैंगिक समस्या निर्माण होतात ज्यातून विवाहबाह्य संबंधाबाबत संशय विकार उत्पन्न होतो. व्यसना व्यतिरिक्त असा संशय विकार स्किझोफ्रेनिया, मतिभ्रम, ओसीडी, स्वभावदोष, इ. मनोविकारांमधेही दिसून येतो. या आजारात रुग्णाच्या नातलगांनी लक्षात घेण्यासारखी एक बाब म्हणजे यात रुग्णाला स्वत:ला जाणिवच होत नाही की आपण आजारी आहोत किंवा आपल्याकडून चुकीचे वर्तन घडते आहे. अशा रुग्णांना खरोखर मदतीची, आधाराची गरज असते. यथायोग्य शास्त्रीय उपचारांनी ते बरे होऊ शकतात.

