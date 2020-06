Breaking News Featured नाशिक मुख्य बातम्या नाशिक जिल्ह्यात एकाच दिवशी १२४ रुग्ण करोना पॉझिटिव्ह; १४ रुग्ण दगावले Web Editor Share











मालेगावातील रुग्णसंख्या १००३ तर संपूर्ण जिल्ह्यात करोनाचे २९९८ रुग्ण नाशिक । प्रतिनिधी शहरासह जिल्ह्यात करोनाचा उद्रेक सुरूच आहे. आज दिवसभरात जिल्ह्यात 124 नव्या करोना रूग्णांची भर पडली यात एकट्या नाशिक शहरातील 81 पॉझिटिव्ह आहेत. तर ग्रामिण भागात 18 रूग्ण आढळले आहेत. तर मालेगावमध्ये अचानक 25 रूग्णांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत.यामुळे जिल्ह्याचा करोनाग्रस्तांचा आकडा 2998 इतका झाला आहे. आज शहरासह जिल्ह्यातील 14 रूग्णांचा मृत्यू झाल्याने करोना बळींची संख्या 189 झाली आहे. आज रात्रीपर्यंत जिल्हा प्रशासनास प्राप्त अहावालानुसार जिल्ह्याभरात नव्याने 124 रूग्णांची भर पडली. यातील 21 अहवाल खासगी प्रयोगशाळेतील आहेत. यामध्ये एकट्या नाशिक शहरात 81 अहवाल पॉझिटिव्ह आहेत. जिल्हा रूग्णालयातील 3 कर्मचारी पॉझिटिव्ह आले आहेत. तसेच शहरातील शिंगाडातलाव, मोठा राजवाडा, फुलेनगर, बागवाणपुरा , जुने नाशिक, खडकाळी, पखालरोड , पेठरोड, पंचवटी, वडाळारोड 2, श्रमिकनगर, शिवाजीनगर सातपूर, खुटवडनगर, नवीन नाशिक, द्वारका , कथडा, कामठवाडे, हिरावाडी, दिंडोरीरोड, नाईकवाडीपुरा, जाधवसंकुल 2, मखमलाबादरोड, मजुरवाडी, कामगारनगर, मेनरोड, क्रांतीनगर, वकिलवाडी, भाभानगर, संतकबीरनगर, नानावली, टाकळीरोड येथील रूग्णांचा सामावेश आहे. यामुळे नाशिकशहराचा आकडा 1372 वर पोहचला आहे. ग्रामिण भागातील 18 रूग्ण आढळले आहेत. यामध्ये सिन्नर, दिंडोरी, देवळाली, येवला, इगतपुरी येथील रूग्णांचा सामावेश आहे. यामुळे ग्रामिण भागातील रूग्णांचा आकडा 582 झाला आहे. तर मालेगावमध्ये आज अचानक 25 रूग्ण आढळून आले असून मालेगावचा आकडा 957 वर पोहचला आहे. करोनामुळे आज 14 जणांचा मत्यू झाला. यामुळे मृत्यूचा आकडा 189 झाला आहे. तसेच जिल्ह्यात आज 39 रूग्ण करोना मुक्त झाले असून बरे होणारांचा आकडा 1713 वर पोहचला आहे. दरम्यान जिल्ह्यात आजपर्यंत 18 हजार 172 स्वॅब तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. यातील 14 हजार 701 निगेटिव्ह आले आहेत, 2998 पॉझिटिव्ह आले आहेत. यातील 1030 पॉझिटिव्ह रूग्ण उपचार घेत आहेत. तर अद्याप 539 अहवाल प्रलबिंत आहेत. दरम्यान आज नव्याने 313 संशयित रूग्ण दाखल झाले आहेत. यात नाशिक शहरातील 174, जिल्हा रूग्णालय 16, ग्रामिण107, मालेगाव 12, डॉ. वसंतराव पवार रूग्णालय 2 अशा संशयित रूग्णांचा सामावेश आहे. जिल्हा प्रशासनाच्या अहवालानुसार * एकूण कोरोना बाधित: 2998

* मालेगाव : 1003

* नाशिक : 1372

* उर्वरित जिल्हा : 582

* जिल्हा बाह्य ः 87

* एकूण मृत्यू: 189

* कोरोनमुक्त : 1713

