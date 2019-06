Featured सार्वमत नगर शहराचा 82, तर जिल्ह्याचा 79 टक्के निकाल Sarvmat Digital Share











अहमदनगर (प्रतिनिधी) – महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्यावतीने घेण्यात आलेल्या दहावीच्या परीक्षेचा ऑनलाईन निकाल आज शनिवारी जाहीर करण्यात आला. यंदा निकालाचा टक्का नगर शहराचा 82 टक्के तर जिल्ह्याचा 79 टक्के निकाल इतका लागला आहे, यावषी राज्यात मुलींनीच बाजी मारली. 82.82 टक्के मुली तर 72.18 टक्के मुलं परिक्षेत उर्त्तीण झाले आहेत. मागील वषार्पेक्षा यंदाचा निकाल 12.31 टक्क्यांनी घटला आहे. मागील 5 वर्षातील सर्वात कमी निकाल आहे. शहरात मुलीच हुश्शार

अहमदनगर शहराचा निकाल 82.68 टक्के इतका लागला. नगरमध्ये 4 हजार 735 मुलं तर 4 हजार 330 मुली दहावी परिक्षेत उर्त्तीण झाले. मुलांची पास होण्याची टक्केवारी 77.24 तर 89.57 टक्के मुली पास झाल्या. नगर शहरात मुलांपेक्षा 12 टक्के मुली अधिक पास झाल्या. मुलांपेक्षा 11 टक्क्यांनी सरस

जिल्ह्याचा निकाल 79.50 टक्के इतका लागला. 41 हजार 180 मुलांनी दहावीची परिक्षा दिली. त्यातील 30 हजार 749 मुलं पास झाली. मुलांची ही टक्केवारी 74.67 इतकी आहे. 32 हजार 196 मुलींनी दहावी परीक्षा दिली. त्यातील 27 हजार 587 मुली पास झाल्या. 85.68 टक्के मुली पास झाल्या. 11 टक्के मुली मुलांच्या तुलनेत अधिक पास झाल्या आहेत.

